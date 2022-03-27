未啟用暫託中心不煞停 部分改院舍檢疫

現已啟用的暫託中心包括亞博、石硤尾公園體育館、彩榮路體育館、港灣道體育館、天水圍體育館和啟德郵輪碼頭，另荃灣西約體育館暫託中心明日啟用。據社署數據，至昨早9時，6間暫託中心使用率約5%至56%。社署稱，自1月起累計2868名院友入住社署轄下亞博設施，5間暫託中心由2月20日起累計879人入住。

羅致光昨稱，會改善轉介流程，輕症及病情穩定的院舍院友會直接送往暫託中心，減輕醫院壓力，另計劃撥部分暫託中心供院友檢疫，暫未知所涉牀位數目，但預計會用未啟用的中心，每個中心有100多個牀位。

630內地照顧員抵港 逾半到暫託中心

林太表示不會煞停未啟用的暫託中心，即使外界說部分設施使用率低，亦會將其用好，減輕醫院壓力，亦讓私營安老院有「回氣」、「復元」空間。

至於照顧人手，羅致光說社署自本月初向內地直接聘用短期合約照顧員，至前日約630人已抵港，當中逾半已到暫託中心工作。本地聘請的臨時合約照顧員收到逾5500份申請，但部分人了解工作性質後興趣不大，首批獲聘的42人已完成培訓，暫派往壓力大的院舍，第二批22人正受訓，第三批40人則在本周開始受訓。至於院舍「補充勞工計劃」，至前日收到395宗申請，涉2209名護理員，當中312宗申請已獲批，涉1764名護理員。

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