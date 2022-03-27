劉澤星批長者接種慢 料6周才有望九成

指死亡徘徊200宗「跌太慢」

劉說第五波高峰明顯已過，惟近日死亡數字未有大幅下降，兩周前每日確診約3萬多宗，每日死亡數字近300宗，現時每日1萬多個案，但死亡仍徘徊在200多宗。他說，累計6000多宗死亡個案中，七成至八成是70歲以上，疫情前同期長者死亡人數遠比現時低，目前死亡個案絕大部分無打齊針，當局疫苗接種工作「要再做好啲」。

政府：近兩月滿70歲首針大升

對於劉澤星批評接種太慢、當局有否信心4月底前70歲或以上達九成接種率目標，政府發言人回覆稱，年滿70歲長者的首劑接種率在過去兩個多月有很大升幅，去年12月底為36.5%，截至前日為71.3%，為進一步提高，正計劃安排外展團隊上門為居家及行動不便長者打針，詳情適時公布。

另外，政府預告防疫措施下月可分階段放寬，劉說明白疫情已持續兩年多，市民希望可放鬆一下，但目前死亡率仍高，政府放寬措施時要謹慎，市民亦需注重個人衛生，戴好口罩，亦要遵從疫苗通行證，「打夠針先好出街」。他說相信出現第六波疫情機率大，本港需盡早準備，亦要提防新變種病毒，要找方法上門到院舍及長者家中打針，減低第六波死亡率。

（新冠疫情）