安老院3700死 羅致光認措施慢了 跨部門小組將檢視 狄志遠擬提遺憾動議

院舍疫情3月6日見頂，當日新增73間安老院出現疫情，昨沒新增涉疫院舍，全港累計3.6萬名安老院舍院友及9300名殘疾院舍院友染疫，各佔院友總數約一半，院舍死亡累計3786宗，大部分為安老院舍院友。

林鄭：第五波多不足 部門未充分溝通

羅致光表示，處理院舍長者的責任在勞福局，第五波開始時已知要急起直追，增加檢疫設施，但無法追上個案增幅，「昨日（前日）有一位業界朋友說我們慢了一步，我相信他非常客氣，實際上人力和設施等無法及時追上以提供支援予院舍」。林鄭月娥稱，處理第五波有很多地方不足，包括能力不足以應付大規模染疫、部門未有充分溝通等，會改善。

醫院爆滿 染疫者與院友同處院舍

前年第三波疫情開始有院舍爆疫，當時染疫長者入院，密切接觸者會到度假營等檢疫。不過，第五波下公立醫院爆滿，新染疫長者難送院，已入院長者只要臨牀判斷合適，即使呈陽性也要回院舍，密切接觸者亦因無處檢疫而滯留院舍，結果院舍要同時照顧染疫者、接觸者和其他院友，疫情愈滾愈大。對於以往院舍長者檢疫設施，社署回覆稱亞博已轉為染疫者隔離設施，伸手助人協會樟木頭老人度假中心已停運，香港傷健協會賽馬會傷健營現供未成年者檢疫。

第三波揭通風問題未解決

羅：有院舍環境無法施工

另外，第三波已揭院舍通風問題，至今待解決。羅致光稱有院舍受環境所限，無法遷走長者做工程，只能靠增添空氣淨化設備補足，但Omicron變種病毒可短距離空氣傳播，前年檢視的標準不足防感染。勞福局會成立跨部門工作小組，全面檢視院舍抗疫能力及提出改善措施，包括改善通風設施及防疫守則。

安老業界：早提出檢疫設施不足

「今波不少黑箱車赴院舍運屍」

安老服務協會主席陳志育稱，上月17日收到社署信件，要求院舍「三級跳」照顧染疫者，已覺一定大爆發，「社署話要院舍做埋檢疫處所，行多步都無問題，但同時要做埋（染疫者）隔離，先至大件事」。他說染疫者滯留是院舍大爆發主因，早在第三波，業界已向政府提出院舍檢疫設施僅數百牀位，若多幾間爆疫，不足應付，但政府沒前瞻預案，「所有嘢都係慢半拍」。

陳又稱，以往很少院友在院舍離世，但今次救護車也無法負荷，最長有長者等10多小時才送院，「以前院舍很少會見到黑箱車接走屍體，但這一波疫情有不少長者在院舍離世，黑箱車直接到院舍接收遺體，這些是這一波疫情我們見到的災難」。

至上月底起，政府增多間暫託中心接收染疫長者，另在3月初宣布在兩周內為所有適合的院友打首針。不過，狄志遠認為太遲，斥政府沒前瞻，「如果𠵱家做嘅嘢2月頭就做，絕對係兩個故事」。他說不少院舍反映，2月首兩周初爆疫，曾致電社署，「打任何電話都無人聽，院舍求救無援」。他說正考慮在下月初立法會福利事務委員會，就政府處理院舍疫情提出遺憾動議。

社署：一直與院舍聯繫支援

社署表示，上月17日向各院舍發「院舍原址檢疫／隔離」指引，亦建議院舍可考慮讓家居環境許可的院友暫時回家。署方稱一直為院舍提供防護裝備，上月起為院舍提供快速測試試劑、外科口罩、N95、保護衣等，並宣布向院舍發第六輪特別津貼。疫情期間，社署牌照事務處督察一直與各院舍聯繫提供支援。

明報記者

（新冠疫情）

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