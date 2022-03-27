醫護助難出門病人 打針如防火，上門幫

明報記者 何珮瑚

上周二（22日），參與計劃的醫護在天水圍和元朗區身穿保護衣，上門為不良於行的長者及殘疾者打針。「醫護誠信同行」副主席王予婷當日為其中一名隨行醫生，她憶述當日天氣和暖潮濕，醫護在室外穿保護衣，整天下來已「大汗疊細汗」。

外勤穿保護衣 大汗疊細汗

醫護團隊會分成數個小隊到不同大廈。護士會先上門為參加者探熱和量血壓等，並透過問卷了解對方身體狀况，包括曾否在接種滅活疫苗後出現嚴重過敏反應、有否嚴重食物或藥物過敏反應等。醫生通常在附近準備，即時閱讀資料或接到護士查詢後，向護士提供醫療指示或意見，醫生另會評估需否親自家訪。一般由護士負責注射疫苗，為確保無特別情况出現，接種疫苗後將有護士、「關懷大使」或機構工作人員陪伴參加者最少15分鐘，如有需要亦會延長陪伴時間。

患腫瘤切部分下肢病人

不愛離家自閉患者同受助

王予婷當日隨行的團隊為36人打針，當中有腳患腫瘤、數月前切除部分下肢的病人，又有不愛離家的自閉症患者，還有曾中風而行動不便的人。王認為上門外展服務，可貼身地為有需要的市民打針，在第五波疫情下讓他們及早獲得保障。

醫護誠信同行亦有派外展隊前往安老院舍為長者打針，王醫生認為直接到市民家居打針另有難度，例如需要接種的地方相對分散，甚至一座大廈只有一人打針；加上一般市民未必如院舍職員般清楚記錄用藥及病史，醫護較難掌握其身體狀况。

本身是婦產科專科醫生的王予婷，原本工作已不輕鬆，現要利用下班時間參與疫苗接種工作，如她早前臨時得悉「疫苗易」計劃其中一天外展缺一名醫生，遂報名參與，並重新調整診所預約，以騰出時間與外展隊出動。

6000巿民登記 醫護下班助人

如此盡心盡力的理由非常簡單，王醫生嘆疫情肆虐第3年，本港有逾100萬人染疫、近7000人離世，「大家都受苦，個心都不好過」。有感疫苗有助減低重症及死亡率，她從疫苗開打已花不少時間參與注射工作，只盼以此盡快跨過疫情，大家生活可以恢復如常。

社聯表示截至昨日，逾6000名市民登記參與計劃，至今招募逾200名醫生，護士及關懷大使各有400人；計劃試行首周已走訪觀塘、沙田等地區。根據社聯網上資料，計劃首天已為約50名有需要者接種疫苗。

（新冠疫情）