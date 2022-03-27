林鄭：失業支援倘超30萬宗照批

創新辦：暫無考慮再推

創新辦回覆查詢稱，上述計劃截至昨午6時有19萬宗申請。何珮玲昨早在港台《星期六問責》表示，有關計劃預計有30萬宗申請，若最終超額，則「應使得使」，屆時可動用防疫抗疫基金數十億元應急款項。她又說，多人申請屬意料之內，惟未想到首日已有近10萬宗。她強調該計劃屬臨時性質，暫無考慮再推，計劃亦無助長遠解決生活問題。她說市場提供就業機會才能真正幫助打工仔，下月放寬社交距離措施和推出保就業計劃，可讓僱主保住員工和部署復業。

何珮玲稱計劃旨在支援被解僱者，如有人因自身理由辭職，包括轉工或退休，將不獲支援；若有其他原因辭職，可於申述書上詳述，當局會從寬處理。

林鄭月娥表示，有關計劃是防疫抗疫基金主要項目，當初預計30萬人申請，調撥30億元，現時對接受申請採取寬鬆態度，包括會考慮打散工及其他情况，最終若申請多於30萬宗，當局亦會批出。

議員料申請將破30萬

倡計劃恆常化

周小松表示，實際失業人數比政府計的多，料計劃申請將破30萬宗。計劃申請截止期為4月12日，他說有個案本月15日失業，至截止日期仍未達連續30天失業要求，建議延長申請期。他認為1萬元並不足以支援失業多月的人，建議計劃恆常化，並設防止濫用機制。

社協幹事吳衛東表示，每天收到基層市民查詢計劃詳情，申請宗數反映本港經濟環境差。他認為下月放寬社交距離措施未必可解決嚴重失業問題，亦不知疫情會否持續，建議延長計劃申請期到半年至一年，並支援開工不足者。

（新冠疫情）