聶德權：本周試行家居接種報名平台

先透過地區組織助報名

另外，食衛局長陳肇始在now節目《大鳴大放》稱，長者或染疫而不自知，正考慮為他們做更多病毒檢測，及早發現患者並處方口服藥，以減低輕症變重症的機率。

社聯正聯同醫學組織上門為不良於行的長者或殘疾者打科興（詳刊A5）。聶德權在商台《政經星期六》稱，港府正研究更規模化地推展家居接種，包括將建立網上報名平台，預計本周試行，日後再向公眾公開。

第五波疫情下有近半安老院舍院友染疫，聶德權稱從此「慘痛經驗」明白，需重點保護院舍這高危地方，院舍人員必須打針才安全。

至於社署正籌劃為院舍提供外展打復必泰，他說有關醫療機構正營運復必泰接種中心，能以中心作為基地存放疫苗，外展隊須事先了解院舍疫苗需求，避免浪費。

料復課後「散發性爆發」

全港中小學最快可於復活節後復課，聶稱學童回校聚集預計會有「散發性爆發」，故要減低他們受感染風險。他透露，3至11歲小童的首針接種率約59%，該年齡層另有近15%學童近日確診或成為密切接觸者而未能打針，現會盡量配合及簡化學童打針安排，以推高接種率。

（新冠疫情）