抗疫的士接單量減 司機：太多車啦

司機車內打瞌睡

「我有做嘢你唔知啫」

抗疫的士預約時間為朝8晚10，記者前日上午10時半至下午2時半，在油麻地指定診所、即眾坊街一帶駕車繞圈，發現有抗疫的士在油麻地警署對出停泊近4小時，有身穿保護衣的女司機在車內打瞌睡。記者向她了解接單數量，她僅稱「有單就做、（數量）呢啲問公司啦，唔方便（講）」，否認無接單，「我有做嘢你唔知啫」。

另一名在區內停泊近一小時的司機張先生稱，如連續兩次拒接單會收警告，反而是系統無派單，司機無單可接，試過等逾3小時亦無一張單。他稱由計劃一開始已有參與，隨着抗疫的士數量增加，自己每日接單數目減少三分之一，「太多（車）啦，都唔知啲人點搞」。

抗疫小巴及巴士數量就由最初200架，增至1000架。本報前日下午前往專供抗疫小巴停泊的葵涌碼頭4號迴旋處觀察，現場有逾百架小巴待命，不少司機在車內休息，或下車閒聊，大部分無穿保護衣。

有抗疫小巴8小時做一張單

有抗疫小巴司機表示，一般也要等數小時才有一張單，當日早上10時開工，截至下午5時做了一張單，車程約3小時。他說每轉車需要先接消防處職員，又要等候患者安排入隔離設施，「唔係送到就走得」，曾聽聞有司機在隔離設施等近5小時，而接送後也要消毒小巴，「（一日）唔走得幾多轉」。

（新冠疫情）