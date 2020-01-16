日收450萬資助 千抗疫巴日載896人 運署：載隔離者的士巴士按需求各削200輛

明報記者 梁敏琪

運輸署回覆查詢稱，因應檢測結果呈陽性者前往社區隔離設施的最新需求，3月底起，專屬巴士數量將會調整至800輛，而提供相關服務的專屬的士則會調整至200輛。換言之，400輛新加抗疫的士運作不夠兩周已被削減。

稱減車影響全民檢測效率

業界：正與政府商擴用途

香港的士小巴商總會理事長周國強稱，正與政府商討擴大抗疫的士使用範圍，例如前往醫院或運送物資。他認為，若減車輛數量，會影響日後全民檢測時接送患者隔離的效率，「個數落咗去，好難一下子上番嚟」，應待完成全民檢測後，疫情緩和，「咁我哋咪功成身退」。公共巴士同業聯會主席黃良柏則稱，「（減車）都正常，用唔到咪要cut」。

運輸署本月18日起安排額外抗疫的士供消防處調配，運送輕症患者前往隔離設施，消防處稱最初有200多輛，至22日增至400輛，5日間共將663名患者轉介予抗疫的士。本報以200輛抗疫的士計算，每輛新加的士平均每日接送不到一名患者前往隔離設施。

抗疫的士亦接送輕症者前往指定診所。運輸署表示，本月18至22日，抗疫的士平均每日完成3300次往指定診所的行程，以署方480架的士計算，即平均每車日行6.9轉，較3月初日行4.3轉增加。

據前線抗疫的士司機稱，大部分的士均會同時接載前往指定診所及隔離設施的行程，若連同消防調配的400輛的士及轉介個案計算，以每程車接載一人計算，該5日全港每架抗疫的士平均每日接送5人（見表）。

抗疫巴士一個月內增4倍

抗疫巴士車隊在2月底推出時有200輛，運輸署表示因應更多社區隔離設施啟用，抗疫巴士車隊至3月22日已增至1000輛，包括16座綠色小巴、28座中型巴士及56座旅遊巴，各類巴士每日資助4500及5500元。以現時1000輛車計算，每日用於抗疫巴士車隊的資助額至少450萬元。消防處表示，在3月18日至22日，5日共轉介4482名確診者予抗疫巴士，即整個車隊每日平均接送約896人，以每輛最低4500元資助額計算，平均5020元接送一名患者。

陸頌雄：不理想 惟可當補貼

田北辰：寧養兵千日不無車用

立法會議員陸頌雄認為抗疫巴士加至1000輛是「加得太快」，「睇番就唔理想，唔能夠浪費太多公帑」，但他同時指出，計劃亦可視作補貼業界，不能單純以市場化角度分析。立法會議員田北辰認同抗疫車隊供過於求，但政府較難估算染疫者何時需要車，寧願「養兵千日，用在一時」，也不希望有市民預約時無車可用。他說過去有輕症者到醫院後無車接送回家，建議政府允許抗疫的士到醫院接送。

民主黨主席羅健熙認為政府應以實際使用量及疫情發展來判斷抗疫車輛數量，預計疫情有向下趨勢，若抗疫車隊用量持續低，「大家就會懷疑點解要咁多（車）」。

（新冠疫情）