往長洲碼頭人潮湧 紀念品店嘆未旺財

居於長洲40多年的廖女士表示，通常會到市區探望家人，現時到訪遊客大增，她一般預早半小時至1小時候船，但「禮拜日就無謂出街同人爭船」。她理解疫情不能外遊，很多市民選擇到長洲度假，而由於清明將近，到長洲掃墓的人亦多，她稱部分居民不太喜歡太多人。

居民提早飲茶避人潮

在長洲土生土長的程先生呼籲大眾留家抗疫，「我都唔敢出街，通常喺街邊食啖煙就返入屋」。他說不論平日或周末都有很多遊客前來長洲，但餐廳只能兩人一枱，本身座位不多，加上大量遊客到訪，他自己也只能提早飲茶避開人潮。

記者昨午到中環乘搭新渡輪往長洲，航班原定12時開出，早在啟航半小時前已人頭湧湧，逾100人入閘等候。原定約每小時一班船，船公司因應人數增多，職員廣播宣布12時半加開班次。在本港工作多年的Chris表示，每年一家三口都會到訪長洲5至6次，期望假日遠離繁囂。他說多數會到喜愛的法式餐廳食飯及行山，每人每次花費最少300元。

搶包山再取消 包店生意跌五成

因應疫情，康樂及文化事務署月初宣布長洲「包山嘉年華2022」活動取消，連續3年取消搶包山比賽。在北社街出售平安包幾十年的郭先生憶述，昔日長洲太平清醮門外大排長龍，可出售幾萬個平安包，「做到冇停手」。他說現時市面淡靜，特別是商店坐落街尾，生意下跌近五成。

楊先生則在碼頭附近經營紀念品店逾20年，他說即使很多遊客到訪長洲，但僅是逛街，買紀念品者不多。他又補充，疫情至今生意下跌近八成，但仍會繼續營業，期望稍後消費券可推動消費。

（新冠疫情）