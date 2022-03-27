腦病變3歲童不治 醫生倡病童家人打針

醫生：稍有「唔對路」應即送院

醫管局總行政經理李立業稱，該3歲女童患嚴重腦病變，需家人照顧，3月18日因抽筋、發燒送威爾斯醫院急症室，快速檢測呈陽性，她在救護車及急症室亦持續抽筋，其後需插喉、處方麻醉藥，並入兒童深切治療部。他補充，X光顯示她有肺炎迹象，「不論基本治療、瑞德西韋、類固醇都開始（處方）了」，而她未滿12歲，未屆可處方口服藥年齡。她3月25日轉送普通病房，當日下午離世。

關日華表示，長期病兒童本來或較體弱，若染疫會令身體變差。他稱長期病童應留意的高危信號與一般幼童無異，惟家長應多加留意其病徵，稍有「唔對路」應即往醫院。他舉例，一般染疫童會發燒兩至三天，若長期病童染疫，發燒近一日便應求醫。

昨公布的死亡個案中，另有4名較年輕死者，包括39歲、患有腦癲癇、需長期臥牀、喉管餵食的男子，3月10日發燒，其後持續惡化；52歲末期癌症女子3月初快速檢測陽性，3月22日覆診時發現腹水及膽管塞，其後病情走下坡；56歲女子有甲狀腺病歷、前日凌晨因高燒、氣促及肺炎入聯合醫院急症室，情况急惡化；一名有心臟及肺部問題的59歲女子則於3月23日到伊利沙伯醫院急症室，發現血壓跌、心跳很快，且膽囊發炎。上述4人均在3月25日離世。

（新冠疫情）