新個案降回4位數 衛署：勿誤當受控 稱仍處嚴重水平 籲不要鬆懈

昨增8841宗陽性個案，當中3884為核酸檢測陽性、4957為快速抗原檢測陽性，第五波累計有1,107,839陽性個案。

回顧過去一個月疫情，2月25日單日新增陽性個案開始破萬宗，達10,010宗，一周後，在3月3日達到第五波疫情高峰，單日共增76,991宗個案。至3月10日，個案開始回落，當日新增個案為31,402宗，其後一周陽性數字在2萬至3萬徘徊；直到3月19日，單日新增陽性個案跌至16,597宗。昨新增個案終跌至4位數。

歐家榮說，昨日確診數字比前日稍稍回落，也比起上周每日大約1.2萬至1.4萬宗個案下跌。他說，每一日個案數字都有一千幾百的波幅，很難單憑一兩日數字就認為有回落趨勢。不過，歐家榮說肯定「有信心高峰已經過了」，要多看幾日個案數字，是否仍維持這個水平並持續向下，則有待觀察。

死亡數字同降 新公布139宗

歐家榮又提醒香港市民，即使每日個案接近1萬宗，仍是非常高的水平，「大家記得，第三波、第四波，每一日最高數字都是100多」，要緊記「不要有錯誤想法，認為疫情已經受控」，盼市民在社交距離措施上「千萬不要鬆懈」，亦切勿因疫情緩和而減低檢測意願，「覺得有病徵，千萬不要覺得與新冠無關」。另外，昨日死亡數字亦見下降，至139宗，歐家榮解釋，一個人感染、惡化後可能一兩星期後才離世，死亡數字或正在反映兩個星期前感染情况。

孔繁毅：嚴格措施須維持 料快受控

對於昨日個案數字評估，港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅指出，本港疫情正處於下降趨勢，每日新增染疫及死亡個案均減少，相信社交距離措施、提高疫苗接種率及新冠口服藥均有作用。他相信疫情應很快受到控制，但接下來的兩周仍要維持嚴格的感染控制措施，才能將新增個案降至1000宗以下。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，疫情有下降走勢，但4位數仍是高位，容易出現反彈。他以新加坡為例，即使每日有約8000宗個案，死亡個案約為10個，稱高接種率有助減低死亡率，有關個案數亦相對安全。

明報記者

（新冠疫情）