指濕疹接種過敏風險不大 醫生倡先治疹後評估打針

患濕疹約10年的Candy（化名）憂疫苗通行證實施後無法進商場，向普通科診所求醫，不獲發醫學豁免證明書。她接種前濕疹已發作，頸、腰、背部出小量血水，腳有紅疹，但仍可外出及入眠；惟自上月17日接種首針後濕疹面積擴大，3日後遍及頭皮外的皮膚，皮膚發紅、脫皮、出血水甚至發臭，持續逾月未有大改善。

豁免打針指引無列濕疹

衛署：多數過敏者可接種

衛生署就醫學豁免證明書所發指引沒提及濕疹，衛生署回覆稱，大部分過敏病人都可接種疫苗，而濕疹或蕁麻疹，大部分是原發性的免疫系統問題所致，並不算過敏。香港過敏醫學會的指引指出，濕疹患者毋須過敏病科醫生評估接種風險。

李曦表示，濕疹患者的反應很少屬過敏，醫學上的過敏是指接觸某些東西後，引發免疫系統不適當的反應，但濕疹是免疫系統問題，屬免疫系統攻擊自己的皮膚，並非接觸某些東西而過敏，故從醫學角度，打針不影響病情。

醫生：染疫可損免疫系統

發病更犀利

李又稱，傷風、感冒都會令很多受免疫系統影響的病發作，打針或致濕疹發作，惟不打針，「免疫系統遇到真正的COVID，可能更差，發得更犀利，收拾不到」。對於上述濕疹患者不想再打針，李曦說病人可先醫治濕疹，如考慮向專科醫生求醫或使用生物製劑等，再考慮是否打第二針。他指，若評估顯示濕疹發作與疫苗無關便要再打針；如發作與疫苗有關，可再檢查、評估，了解需否轉打另一款針，或「食住藥打針」；倘評估兩者有關兼使用普通抗敏感藥無效，可轉介疫苗過敏安全門診。

（新冠疫情）