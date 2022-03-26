同收陽性病人 防護裝不足 醫護工會促醫局津貼涵蓋普通科

指今波確診者遍現醫院

沿過往方式派發不公

馮權國稱不少同事對津貼爭議不斷，致員工出現矛盾，稱有別於第一至四波，「第五波疫情確診病人很普遍出現在醫院」，醫管局沿用過往派發津貼及保護裝備等級並不公平，又指多次向局方表達意見及不滿，未獲正面回應。

在仁濟醫院復康病房任職病房助理的黃小姐表示，病房全是長者，有時要幫病人洗澡剃鬚，近距離接觸病人。她說，時不時有病人入院後才驗出陽性，但其工作的病房不屬一線或二線病房，只能戴外科口罩，「點解連最基本嘅裝備都無？我哋戴外科口罩同你搏。點解醫管局要搞分化？我想請問高層有無落嚟，睇睇我哋工作係咪高危？」她又說，病房最後出現交叉感染，「要等到最後有確診先畀（N95）我哋。睇住病人一個個確診，好心痛。你班高層仲喺度一線二線三線」。

「去隔離病房有 留低無」

屯院員工：咁樣係咪分化？

另一名在屯門醫院工作的黃小姐則說，不少同事被調到照顧確診者的病房，有三四十名病人，只剩兩個病人服務助理照顧，「同事去隔離病房有津貼，留低嘅無，咁樣係咪分化？」在伊利沙伯醫院任運作助理、負責正院公眾廁所清潔的張小姐說，上月大量染疫者湧急症室，不少人用其負責的公廁，她每日「同確診病人擦身而過」，但不屬能獲特別津貼的員工。

工聯會立法會議員麥美娟亦稱，「要員工幫你搏，你都要佢哋搏得甘心」。

醫管局至截稿前無回覆。

（新冠疫情）