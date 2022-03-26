安老協會：拒院友接種家屬 料醫生游說下半數轉念

陳志育向本報表示，職員會向家屬講解疫情發展、未知政府日後會否收緊院舍防疫措施等，以說服家屬讓院友打針，他亦見家屬因此改變意向。他稱透過醫生親自解說，盼家屬能聆聽多方意見。拫據社會福利署，截至2月底，約830間有回覆的院舍、共6.1萬名院友中，約11%院友或其家屬反對接種。

倡參考星洲 拒打針自付診費

陳志育昨在港台《千禧年代》表示，第五波疫情有近半院舍長者染疫，不少院友及其家屬均明白接種疫苗的重要，拒打針只佔少數。對於身兼安老事務委員會主席的行會成員林正財早前表示，第五波緊急情况下，醫生有權以病人最佳利益為依歸，決定為無認知能力的病人接種。陳志育對此認同，另建議參考新加坡，如長者或家屬堅拒打針，長者染疫後需自行承擔醫療開支。

另外，社署正與醫療團隊籌劃外展隊，為院舍院友接種復必泰。陳志育透露，社署已向安老院發問卷了解意向，若有長者希望打復必泰，署方將盡量安排。盈健醫療醫務總監鄺健鴻在同一節目稱，根據經驗，院舍接種復必泰技術上絕無問題。鄺稱，復必泰需儲存及稀釋，相比起其他地方，在院舍接種的難度較高，因院舍未必有乾淨及特定地方讓團隊稀釋疫苗。而每樽復必泰疫苗可稀釋成7劑疫苗，若院舍接種人數未能配合，將造成浪費。他又指曾有長者對復必泰的副作用感憂慮，甚至有人存誤解，如擔心接種後會不適甚至死亡，故大部分長者選擇接種科興。

（新冠疫情）