精神健康例無定義「緊急」 學者：打針算否未確定

港大醫學倫理與法律研究中心副總監張天目說，打疫苗是否屬緊急有不確定性，而同時，第59ZG條提及監護人不願意決定或不跟從某些既定原則地反對治療，醫生要向原訟法庭申請才可治療，她認為如果上下文一併詮釋，難以解讀成醫生可輕易凌駕監護人明確反對治療的意見。

對於無監護人的MIP長者，她則說，若醫生確保治療必須及符合病人最佳利益，可由醫生決定治療，但是否符合條例定義的最佳利益，仍相當視乎每個情况。她補充，過去案例對何謂緊急的討論不多，但認為對象應解讀當事人，而非擴闊至社會層面。

病人組織認同需釐清

病人政策連線主席林志釉認同應鼓勵長者打疫苗，但他認為，前提是如何界定是次疫情屬《條例》所指的緊急情况，認為需有官方界定。他認為，政府應向律政司及醫委會取得意見後，再加以釐清責任、法律的不確定問題及專業基礎，但他指釐清後仍不能排除被挑戰的可能，如提出司法覆核等。至於第599K章提及，為指明目的而真誠地對接種者施用疫苗，若因此造成損失或損害由政府承擔責任，林志釉指，該條例的前提理應是市民同意打針，若醫生明知長者無法給予同意下打疫苗，是否符合「真誠」則存疑。

（新冠疫情）