院舍谷針 林鄭：現無公布用法律手段 政府消息：為失認知長者接種 研向醫護發指引

問到政府是否有意優先為無精神能力行為（MIP）兼無監護人的長者，由註冊醫生為他們打疫苗，政府發言人回覆時重申前一日說法，稱根據《精神健康條例》第59ZF條，如註冊醫生認為由於情况緊急，以致該項治療是必須的和符合該精神上無行為能力的人的最佳利益，醫生可據此毋須獲該精神上無行為能力的人或其監護人的同意，而作該項治療，稱上述治療亦包括新冠疫苗接種。

有學者及病人組織都認為，在「緊急」情况下，醫生可在無監護人同意下治療的法例存在不確定性（見另稿）。

林正財：醫生有權替失認知者決定

倘監護人反對 應尊重

被問到研究以法律手段推高缺乏認知能力院友打疫苗的做法及責任問題，林太昨日在記者會回應稱，任何事在香港都有爭議，指即使醫生評估後認為長者適合打疫苗，亦因家人反對而不能打針。她表示，目前無任何進一步公布用什麼法律手段。

行會成員、安老事務委員會主席林正財前日向本報稱，第五波疫情下情况緊急，現行法例下，醫生有權為無認知能力的病人，以病人最佳利益作決定，為這類長者打針。林正財昨日接受港台訪問時表示，若無法定監護人，醫生有權按病人最佳利益決定，為缺乏認知能力的長者打針，不認為可引起法律訴訟。至於有認知能力的院舍長者拒絕接種、以及沒有認知能力院舍長者的法定監護人反對接種，林正財認為都應該尊重。

政府消息稱，若家人（非監護人）反對這類無認知能力的院友打針，家人可接走長者，但政府暫不考慮將疫苗通行證擴至現已入住的長者。對於醫生擔心責任問題，消息稱或會考慮提供指引由政府承擔，政府亦應該不會考慮由社署申請監護令為無認知能力的院友打針，因為要有一定程序。消息強調，有認知能力和有法定監護人的院友，則要尊重他們的決定。

社署：無備存沒監護人院友數目

政府發言人未有回覆，目前屬MIP及無監護人的長者人數及其未打疫苗的比例。社署發言人表示，署方沒有備存安老院長者沒有監護人的數目。

指現有疫苗風險數據

林哲玄：足讓醫生為長者決定

醫衛界議員林哲玄表示，醫生現已可為病人的健康利益而為其作決定，認為打疫苗的風險、有否打疫苗的死亡率比較等，已有客觀數據，足以讓醫生從健康利益角度，為長者決定打疫苗與否。至於責任問題，林哲玄指現時的醫療問題都是追究治療層面，而非追究醫生的決定，不認為在打疫苗上會有不同。

林鄭批有報章標題誤導 感憤怒

另外，被問及會否採取更嚴格措施，以達至政府的接種率目標，林鄭月娥稱已錯失長者打針「黃金時機」，不點名批評近日有報章以誤導標題（headlines），令社會對接種科興疫苗有錯誤信息，她說對報道感傷心及憤怒，強調全球數據已顯示疫苗對避免死亡及重症十分有效。

明報記者

（新冠疫情）