婦聯調查：七成港人不願生育 8年新高

香港婦聯於今年1月24日至2月18日，以問卷訪問1275名18歲以上的香港居民，受訪者中有31%表示願意生育，是自2014年該機構做港人生育意願調查以來最低。若按年齡劃分，30至39歲受訪者生育意願最高，達45.2%，而19至29歲中只有12.5%願意生育。逾八成受訪者認為房屋短缺嚴重、工作繁忙及育兒經濟壓力大是影響生育的主要原因。

71%稱疫情有影響

另外，今次調查亦發現有71%受訪者認為疫情影響生育意願。該機構認為，除了因為疫情影響經濟，市民生活壓力大而減低生育意願外，不少年輕夫婦亦擔憂疫情會對懷孕產生不良影響。香港婦聯稱，上月已去信促請政府將孕婦及餵哺母乳的婦女納入「疫苗通行證」的豁免範圍，為期一年，讓年輕母親與家人平衡自身的懷孕情况及感染風險，使她們在懷孕及照顧嬰幼兒時不必「增煩添亂」，期望藉此提升港人生育意願。

曾倡孕婦豁免疫苗證 政府未回應

香港婦聯副主席歐陽寶珍表示，她們接觸的個案中，部分正懷孕或餵哺母乳的女士同樣有打針，但婦聯期望反映有關關注，惟政府沒特別回應。她又表示，是次調查並沒問及政治問題對生育意願影響，至於疫情後港人的生育意願會否回升，她認為不知未來經濟發展如何，難以預計。

該機構亦建議政府帶頭全面落實家庭友善政策，包括彈性工作時間、五天工作等，亦應增設育兒津貼或增加養育子女的免稅額，亦要增建公營房屋，讓育有子女的家庭優先輪候公屋或居屋，改善年輕夫婦生活質素。

（新冠疫情）