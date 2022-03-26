倡徵用隔離公屋交還居民 劉國勳：接數百求助

有人需另覓單位暫住捱貴租

劉國勳表示，疫情爆發初期社區隔離設施不足，後來中央援建6個社區隔離設施已紓緩需求，且疫情開始緩和，政府亦暫緩全民檢測，因此緊急徵用隔離設施已完成使命。他留意到臨時徵用的房屋隔離設施本月初有七至八成單位夜晚着燈，惟本周晚上只餘零星單位有燈光，估計入住率僅一兩成。

劉指有數百名市民向他求助，有人獲派公屋，並已交還原先居住單位，後來公屋遭徵用作隔離設施，故另覓單位暫住，要付更貴租金。

現居元朗的葉小姐2月獲派皇溢樓單位，原料3月中搬入。葉的兒子下學年升中一，惟新單位突遭徵用，不知何時真正入伙。她憂慮兒子日後要由上水跨區到元朗讀書，「大人工作就沒所謂，小朋友就好辛苦」。

房委會資助房屋小組委員、立法會議員梁文廣表示，目前主要考慮隔離設施能否應付需求，如其他隔離設施不再爆滿，應先將公屋單位安排居民入住。本報向房署及食衛局查詢，截稿前未獲回覆。

（新冠疫情）