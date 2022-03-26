快測少於1%覆核陰性 歐家榮：或假陽即停隔離

【明報專訊】截至昨日，本港已有近40萬宗快速抗原測試陽性的新冠呈報個案；衛生防護中心前日稱，抽查當中約1.2萬人，其中170人第一次核酸檢測覆核陰性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日稱，首次核酸覆核驗出陰性的比例少於2%，少於1%第二次核酸檢測覆核仍驗出陰性，個案可能是「假陽性」，他呼籲市民不要填寫虛假的採樣日期，若已過申報時限，應發電郵聯絡中心解釋。
衛生防護中心前日公布，抽查1.2萬名快速測試陽性申報者，當中發現一宗懷疑刻意提供虛假資料個案，交警方跟進。歐家榮昨表示，個案已交警方跟進，詳情不便透露。
「過期」申報可電郵解釋 籲勿虛報
歐家榮又說，每日會抽查部分申報者，先進行第一次核酸檢測，少於2%核酸檢測呈陰性，會安排相關個案在入住隔離設施再做第二次核酸檢測，少於1%個案第二次核酸檢測仍為陰性，有可能為「假陽性」個案，相關申報者會獲准離開隔離設施。
歐表示，出現假陽性個案屬預期之內，因快速測試敏感度及準確度不及核酸檢測。他說，會調查假陽性個案，例如是否涉及虛報、用什麼牌子快速測試、採樣方法等。現時快速測試申報平台只能揀選當日或前一日作採樣日期，歐指有部分市民是較早前採樣，但為了申報輸入虛假採樣日期，他呼籲市民若沒在採樣當日或翌日申報，可發電郵至「ratp＠dh.gov.hk」向中心解釋，若理由可接受，會補回申報。