快測少於1%覆核陰性 歐家榮：或假陽即停隔離

【明報專訊】截至昨日，本港已有近40萬宗快速抗原測試陽性的新冠呈報個案；衛生防護中心前日稱，抽查當中約1.2萬人，其中170人第一次核酸檢測覆核陰性。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日稱，首次核酸覆核驗出陰性的比例少於2%，少於1%第二次核酸檢測覆核仍驗出陰性，個案可能是「假陽性」，他呼籲市民不要填寫虛假的採樣日期，若已過申報時限，應發電郵聯絡中心解釋。