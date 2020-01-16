接157僱主蒐資料查詢 私隱署：問僱員家人健康非必要

促勿蒐無關防疫資料

公署回覆稱，接獲的157宗查詢主要涉及僱員疫苗接種紀錄、新冠檢測結果、僱員或家人的感染紀錄，問題包括僱主可否蒐集員工疫苗接種紀錄或接種哪種疫苗、可否蒐集家人的接種或感染紀錄，及可否經通訊群組蒐集檢測結果或感染紀錄等。

公署發指引建議僱主應蒐集最小量個人資料，並採取侵擾私隱程度最低的措施；亦應清晰地傳達所有必需資訊，例如向僱員提供《收集個人資料聲明》。僱主保留資料不應超過實際所需，當目的已達成，僱主應將之永久銷毁；僱主應制訂政策及設立制度，以記錄僱員最新及準確的疫苗接種資訊及檢測結果。指引又建議僱主保障所蒐集的個人資料免遭未獲准許或意外的查閱、處理、刪除、喪失或使用，例如把紙本紀錄存放於上鎖的櫃中、將數碼資料加密、及只在有必要情况下准許獲授權者查閱。

個人資料私隱專員鍾麗玲表示，僱主蒐集僱員健康狀况資料可被視為合法目的而蒐集的資料，但僱主仍須遵從《私隱條例》相關要求，不應蒐集與工作場所防控疫情無關或不必要資料。

勞工界立法會議員周小松認為指引合理，如僱員健康狀况不影響工作能力，亦與防控疫情無關，不應強制僱員上報。他指如僱主問及僱員接種哪種疫苗，純粹統計用途則可接受，但僱主不能因僱員接種某種疫苗而作出針對行為。

劉達邦：問僱員家人感染否關乎防疫

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦亦認為指引合理，僱主一般不會使用資料於非必需用途。他指僱主會向僱員了解有否感染新冠病毒、染疫日期、復工日期，以及曾到訪地方等，用以計算假期及薪金。他又指，僱主會了解同事家人有否感染，得知公司有否成為源頭，形成傳播鏈，用途與防疫相關。

（新冠疫情）