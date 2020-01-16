啟德暫託中心800病牀 中醫深度參與

出示染疫證明 免費中醫復康門診

林正財為香港中西醫結合抗疫聯盟發起人之一，他昨日在聯盟發布會表示，現時多間暫託中心有中醫服務，指今次疫情特別影響長者，較多長者傾向中醫治療，能藉此推動中西醫協作。港大醫學院院長梁卓偉稱，港大中西醫人員上月已在彩榮路體育館暫託中心合作巡房，為長者提供治療。

會上提及中成藥療效，西環亞洲護老院院長龔琳表示，有染疫院友服用含撲熱息痛西藥退燒後，會再發燒，其後獲藥廠捐贈金花清感顆粒，院友服藥後大多退燒及紓緩喉嚨痛，血含氧量變得穩定。

聯盟總發起人、選委會界別立法會議員林順潮稱，將捐贈物資及義診，料兩周後推出網頁提供治療新冠的中西藥資料，並會收集中成藥成效數據及研究。

另外，醫管局總行政經理李立業昨表示，以往新冠病人出院後半年內，可接受最多10次免費中醫門診復康治療，現時不少病人未曾入院故更新計劃，染疫市民即使未有入院，可出示認可證明文件，包括衛生署發出的隔離令及確診短訊等接受免費治療，快測陽性照片則不符資格。

李立業稱，去年4月推出中醫門診復康治療後，已為逾5500名康復病人治療，涉1.5萬人次，不少人有長期症狀，如咳嗽、胸悶及睡眠質素問題，稱可由中醫治療。第五波疫情下服務需求急劇上升，現時每日逾500新症，當局將不斷調整增加服務量。

（新冠疫情）