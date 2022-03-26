政府公共服務 4．1起陸續恢復

政府1月底實施公務員特別上班安排，2月起非緊急和非必要公共服務的政府僱員在家工作，2月中調配公務員到前線協助抗疫。政府早前宣布分階段解除社交距離措施，昨公布計劃4月21日起大致恢復正常公共服務，但以抗疫為首要任務的部門，部分非緊急或非必要服務或要稍後時間才能恢復。政府又強調，抗疫仍是首要目標及任務，會繼續動員一切可動員的人力物力抗疫，政府僱員須繼續隨時奉召參與抗疫。

4．6立法會大會恢復處理質詢

立法會內會主席李慧琼引述立法會主席梁君彥稱，計劃下月6日的立法會大會遙距會議上，恢復處理6項議員口頭質詢、16項書面質詢，以及工聯會鄧家彪提出的「改革香港的扶貧政策和策略」無立法效力議員議案。立法會自2月改為遙距方式開會，一直以不記名方式表決，李慧琼稱4月6日起的會議有機會記名表決，將於4月4日舉行遙距表決系統綵排。

根據秘書處統計，自1月24日起，立法會累積180宗確診個案，包括4名議員及121名秘書處職員。

（新冠疫情）