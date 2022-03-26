業界指容許未轉陰返院舍致大爆發 醫局收緊院友出院 須第7日陰性

昨增10405個案 2月底以來最低

昨增10,405宗陽性個案，是2月25日以來最低，當中包括4,578宗核酸檢測陽性個案，以及5,827宗快速抗原測試陽性呈報個案。至於死亡個案，昨增192宗，是近期首次回落至200宗以下。

截至昨日，第五波疫情累計出現6,749宗死亡個案，其中逾半即3,685宗是院舍院友。醫管局昨收緊院舍院友出院準則，第7日或之後快測陰性才能出院，若仍驗出陽性而病情穩定，會先安排院友到亞博、暫託中心等有醫護支援的設施。

安老服務協會主席陳志育表示，公院上月起已沒為出院院友驗病毒，最近一個月收到數十宗院舍投訴，稱院友只在公院留醫數日就要出院，返院舍後快速測試仍驗出陽性，部分長者情况很差，翌日就離世，形容安排令院舍「雞毛鴨血」。

陳志育說，院舍疫情只有兩個源頭，一是職員染疫將病毒帶入院舍，二是院友從公院帶回病毒，而後者「一定是（院舍第五波爆疫）其中一個主要原因」，質疑政府之前一段時間不協調，一方面要保護院舍內沒染疫長者，但另一方面又要求院舍接收仍陽性的院友。

陳志育：人手不足 暫託中心未用盡

據社署提供資料，截至昨早9時，6間暫託中心使用率約3%至62%。陳志育說，醫局收緊出院指引後，出院安排應已理順，但暫託中心人手不足，相信未能用盡，希望政府做好統籌。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨被問及院友出院安排，以及醫管局會否為院舍爆疫負責，他說，過去做法是病人穩定就可出院，但不是「硬指標」，一直都會視乎院舍環境是否許可等，指醫院很多時會等院友驗出陰性才出院，若病牀緊絀，會安排到社區治療設施、社區隔離設施或暫託中心繼續接受護理。

許樹昌：上月急症爆滿 改準則難言做錯

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，上月急症室爆滿，有病人在戶外等候，若不修改出院準則，急症室病人等候多日都無法上病房，形容非常時期的手段，不能說當時做錯，但現時多了隔離設施，加上有口服藥，相信即使重新收緊院友出院準則，醫院亦可應付到。

增兩死亡個案 疑院內感染

此外，昨日新增兩宗死亡個案，醫管局相信病人院內感染，包括一名在小欖醫院住院的21歲男子，以及一名在葵涌醫院住院的55歲男子。

國家疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨表示，香港上月以來每日新公布死亡個案最多逾300宗，近日每日仍維持200宗左右，說明Omicron對一個國家和地區的危害非常嚴重，不是「大號流感」。

（新冠疫情）