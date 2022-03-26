許樹昌：Omicron疫苗好彩或9月供港 倘落空年中或需全民第四針

孔繁毅：7月或可室外除罩

任港大醫學院內科學系臨牀教授的新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅昨在電台節目受訪表示，本港流行的病毒株是全球最流行的Omicron BA.2，加上若本港第二及第三針疫苗接種率有望推高至九成，長遠而言本港比新加坡更有條件開放防疫措施。

孔繁毅其後接受本報訪問時，再就放寬本港防疫措施補充，估計6至7月本港每日個案會少於500宗，指室外空氣流通，傳播風險低，認為屆時市民在室外可毋須再佩戴口罩；他又說如3針接種率達九成，且沒新變種病毒，室內外限聚令亦可完全解除，室外演唱會等大型活動可如常舉行，參加者可不戴口罩，但必須已接種3針疫苗；惟室內則無論有多少個案仍須戴口罩。

稱疫情仍嚴峻 歐家榮籲續遵社交措施

對於有專家建議年中放寬口罩令，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮回應稱，本港疫情仍然處於較嚴峻水平，未來走勢難以預測，呼籲市民在現階段必須繼續遵守社交距離措施，在戶外或接觸他人時，任何時候都要戴好口罩，以防止傳播。

憂爆第六波 許樹昌對除罩有保留

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受本報查詢時表示，對於6至7月時可室外毋須戴口罩的意見有保留，形容是「太過樂觀」，稱港大推算屆時會有第六波疫情，「你一除第六波會再爆、爆得勁啲」，且由於本港很久已沒流感爆發，他擔心屆時「一除口罩啲流感、鼻病毒、呼吸道病毒就會全面大爆發」。他指出，如要安全放寬口罩令，須待本港3針接種率像新加坡一樣達至少七成，但他料難於6月達標，故認為可如期放寬的機會「微乎其微」。

衛署未回覆購新疫苗進度

許樹昌稱，現已有數間藥廠積極研發新一代新冠疫苗，料下半年會有首款新一代疫苗推出市場，該疫苗針對Omicron變種病毒，且接種後「抗體不會咁快跌」，如年尾疫苗可供港作為第三及第四針，且多市民接種，有望屆時可「扭轉局勢」，有機會可大幅度放寬更多防疫措施。他估計疫苗推出時，勢必全球搶購，據他了解，衛生署一直有與藥廠接洽，「好彩的話9月可能有（疫苗供港）」，毋須等到年尾。本報昨向衛生署查詢新一代疫苗採購進度，至截稿前未回覆。

許樹昌又表示，現時以色列及智利已開打第四針，新加坡亦已宣布會為高齡長者打第四針，本港現只建議免疫力弱人士打第四針，有需要追上步伐，較早前已打齊三針的一般市民，或等不及年尾新一代疫苗來港，體內抗體已大跌，故年中或已要全民推第四針。

對於年中全民打第四針的可行性，有知情人士稱視乎數據及專家意見，執行不是問題。另一名政府專家顧問則表示，巿民今年年中要打第四針是有可能，但當中牽涉十分複雜的問題。

明報記者

（新冠疫情）