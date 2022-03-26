被問隔離設施入住率 林鄭：「牀等人」好過爆滿

稱專家指死者或無關新冠 需認真分析

保安局昨回覆查詢稱，目前6個社區隔離設施的整體入住率約七成。林鄭月娥昨在記者會回應隔離設施入住率時，形容現時做到「牀等人」，認為本港應有寬裕、足夠設施滿足不同人的需要，較設施使用率爆滿好。她說，若只是留意某設施於特定時段的使用率，並不能準確反映情况；若每項設施都「爆棚」，更會「咩都唔敢做」，反而反映抗疫能力低。

社署昨回覆稱，截至昨日上午9時各暫託中心使用率介乎約3%至62%不等。被問及暫託中心使用率低會否造成人手浪費，林太稱已要求勞福局善用暫託中心，讓安老院舍趁這段時間恢復元氣。社署亦稱，暫託中心除接收醫院轉介的長者病人，現時設有機制，讓院舍申請將檢測呈陽性的院友直接送往亞博暫託中心，並由衛生署評估是否適合後才發出隔離令。署方已將相關機制延伸至其他暫託中心，會密切留意使用情况和市民需求。

消防處回覆稱，3月18至24日共轉介6486名確診者予抗疫專屬車隊，協助接載確診者入住社區隔離設施。

議員促醫院配對暫託中心減負擔

選委會界別立法會議員陳凱欣認為，長者暫託中心使用率低是浪費。現時新冠患者死亡率有上升趨勢，醫管局、社署和安老院舍應做好溝通，舉例確保有足夠醫生評估長者狀况，並與社署協調轉移病人的安排，讓醫院集中照顧重症患者。她建議將指定醫院和附近的暫託中心配對，例如把伊利沙伯醫院合適的患者轉移至啟德暫託中心，確保資源更有效運用。

（新冠疫情）