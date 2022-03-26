防疫包下月初派全民 擬7日完成 議員指失時機 梁子超：口罩快測包仍常用

防疫服務包內的物資包括兩盒中成藥、KN95口罩和快速測試包各20個、抗疫資訊小冊子及心意卡。政府稱每包足夠2至3人家庭使用，若部分家庭人數較多，義工可寬鬆處理多派一個。本港3月初迎來第五波疫情高峰，連續3日每日新增逾5萬宗陽性個案。港澳辦主任夏寶龍本月中曾要求特區政府改善中央援港物資的派發。鄧家彪認為，抗疫物資愈早派發愈好，政府2月初落實居家隔離，不少市民只是收到指引，卻無相應物資支援，已積聚一定民怨。

梁子超倡高危點設檢測站供覆檢

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，即使疫情稍回落，口罩和快速測試包仍是常用防疫物資。他說由於快速測試包靈敏度和特異度各有不同，檢測結果可能出現假陰性或假陽性，建議政府在人手和資源許可下於高危場所附近設流動檢測站，供出現病徵或對快速測試結果不肯定的市民覆檢，才能盡早減低社區爆發情况。

政府昨公布，公營房屋住戶將由房屋署派發服務包；私人屋苑則透過業主立案法團、其他業主組織及物業管理公司派發；「三無」大廈和基層家庭，將由義工和公務員負責；而鄉議局、鄉事委員會將負責派發予鄉郊和偏遠地區住戶。

各區設補領點 林鄭：不執著取多取少

署理民政事務局長陳積志表示，服務包會派到每個家庭的居所，義工一旦「摸門釘」會留下紙條，讓有關家庭到18區設立的發放點領取。

林鄭月娥表示，相信市民是很自律，故只作簡單登記，不會嚴謹計較或登記身分證和姓名；又稱既然是廣泛派發，毋須執著要否登記或取多取少。

動員公僕義工百餘地點包裝

陳積志說，局方周三及周四去信邀請立法會議員及逾400多個團體和組織動員義工參與。截至周四晚收到逾350個團體回覆，有逾1萬個義工報名。局方分工後將適當調配人手，計劃下周三（30日）動員義工和公務員在全港100多個地點，包括學校、社區會堂和體育館等做包裝工序，並於4月初在全港派發，目標7天內完成派發工作。

本報昨向民政事務局查詢今次派發防疫服務包安排，包括當局是否有機制防止負責單位濫發、無家者等群體如何領取、若有人出售將如何追究等，至截稿前未獲回覆。

社協倡物資交無家者組織轉派

社協組織幹事吳衛東表示，他們每周向無家者派發捐贈的防疫物資，包括口罩和快速測試包，惟紓緩新冠症狀的藥物短缺。他建議政府參考疫情初期口罩一度短缺時，安排物流服務署將防疫物資分配給無家者組織，再由他們分派至西九龍和油尖旺一帶的無家者手中。

民建聯立法會議員劉國勳稱，初步計劃動員500名義工協助，至今已有約300名義工報名。他建議當局盡快落實細節，包括包裝和派發時間、地點和工作路線，讓義工騰出時間服務。他說2月底至今已向求助確診者派發近7000份抗疫物資，建議當局參考團隊做法，在服務包貼上標籤，防止有市民轉售。

新民黨立法會議員容海恩則稱，收到6至7個屋苑反映無足夠人力和物力，建議政府將防疫包直接送到屋苑方便派發。

明報記者

（新冠疫情）

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