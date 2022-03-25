撤禁飛縮檢疫 旅社兩日接逾20查詢

「咩地方走到就走」 惟暫缺航班

美麗華旅遊總經理李振庭表示，前日及昨日共20多個客人致電查詢，「呢班客係先頭部隊，問定之後就會搵腳」。去年底美麗華旅遊曾有歐洲包團出發，李說當時旅客回港後要隔離14日，「唔可以妹仔大過主人婆，心理上會覺得去外國嘅時間一定要多過14日，所以好多人都想出去旅遊25日甚至一個月」，但最新措施下完成接種港人只需檢疫7日，「客人就未必玩一個月，最近客人都係問12、13日，話『咩地方走到就會走』」。

不過李振庭說，目前亦未能定確實成團日期，因不少航班自從本港實施熔斷機制後停飛香港，「有航空公司2、3、4月都無晒飛香港航線，雖然客人好想去玩，但無飛機」。他估計，航空公司或會擔心香港防疫政策「變來變去」，故旅行社亦要待航空公司正式安排及調動後才可開始規劃旅行團，暫未能預計團費。他說初步首選辦瑞士、德國及芬蘭旅行團，皆因這3個地方「無咁雜亂」。

離港航班搜尋量增九成 來港升285%

旅遊網站Expedia HK表示，據其網站收集的數據顯示，政府宣布解除對9個國家的地區性航班熔斷機制及縮短回港者檢疫期的48小時內，對比公告前過去7天的每日平均搜尋量，發現香港離境航班整體搜尋量上升近九成。按搜尋量升幅計算，最受歡迎的五大海外目的地為倫敦、曼谷、溫哥華、多倫多和東京。來港航班搜尋量亦激增285%，當中四分之一搜尋量來自英國。

另外，網站數據亦顯示，宣布新檢疫安排前，大多旅客傾向考慮一周以上甚至長達一個月的旅程，但宣布新措施後，港人開始考慮7天或以下的行程。

（新冠疫情）