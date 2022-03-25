林鄭：暫不考慮疫苗通擴至公院及診所

【明報專訊】早前有傳媒報道，消息稱政府考慮擴大「疫苗通行證」適用範圍至公立醫院或診所。特首林鄭月娥昨早被問到是否有此打算時，稱暫時沒計劃令疫苗通行證適用於病人，公立醫院或診所屬市民有必要、緊急需要前往的地方，例如市民要到急症室、醫院或長者到診所覆診和取藥。林太重申，推行疫苗通行證目的為推高疫苗接種率，「我們沒有辦法強制你接種，但措施會令你在日常生活中不方便，從而有誘因接種疫苗」。政府專家顧問袁國勇認為，不應用疫苗通行證來限制人們去急症室治療，但公共交通工具，學校、餐館和其他註冊場所應設置疫苗通行證。
暫緩全民驗是否浪費 「實驗室正自行處理」
林鄭月娥又被問到暫緩全民檢測，「火眼實驗室」或內地採樣人員是否因而須候命，造成人力物力浪費，她說如有剩餘核酸檢測量，無謂把能力放在香港，認為現時內地在檢測工作方面或較緊張，至於曾建立的臨時實驗室，或曾從內地引進的採樣人員如何安排，相信實驗室正自行處理。林鄭月娥說，全民檢測的籌備工作停留在細化方案，曾進行的工作不存在浪費。
政制及內地事務局長曾國衞接受中新社記者專訪稱，全民強檢相關工作沒有白費，所有現成的方案及籌備，若有需要，如到疫情後段或到第六波疫情出現，只要時機合適便會立刻實施全民檢測。