林鄭：暫不考慮疫苗通擴至公院及診所

暫緩全民驗是否浪費 「實驗室正自行處理」

林鄭月娥又被問到暫緩全民檢測，「火眼實驗室」或內地採樣人員是否因而須候命，造成人力物力浪費，她說如有剩餘核酸檢測量，無謂把能力放在香港，認為現時內地在檢測工作方面或較緊張，至於曾建立的臨時實驗室，或曾從內地引進的採樣人員如何安排，相信實驗室正自行處理。林鄭月娥說，全民檢測的籌備工作停留在細化方案，曾進行的工作不存在浪費。

政制及內地事務局長曾國衞接受中新社記者專訪稱，全民強檢相關工作沒有白費，所有現成的方案及籌備，若有需要，如到疫情後段或到第六波疫情出現，只要時機合適便會立刻實施全民檢測。

（新冠疫情）