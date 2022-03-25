教會職員失業金不包 區議員批解釋不合理

暫收12.5萬申請

創新辦表示，截至昨午6時，計劃共接獲逾12.5萬宗申請。何珮玲昨早接受港台《千禧年代》訪問稱，至昨早有10萬人申請計劃，逾七成申請人有強積金戶口，她形容支援計劃推得及時，「希望幫他們一把」。

何說首日絕大部分人以網上申請，全港5個服務中心亦照顧約1000名市民，大部分人網上申請問題不大，中心多協助上年紀市民，其中旺角及觀塘的服務中心最受歡迎，將提升服務中心能力。她說每間中心派約50至80個即日籌協助到訪市民，但亦呼籲市民先預約。她又表示查詢熱線需求大增，解答市民對網上填表的疑問，每個電話花10分鐘，處理時間較長，希望日內改善。

疫下捐獻或減 難保不停工裁員

本報昨報道工作地點須關閉或受限指定處所須短暫停工者雖可申請，惟「受限場所」不包括同被飭令關閉的宗教處所。何說與美容院等商業運作處所不同，宗教地方主要收入為教友捐獻，受疫情影響不太明顯，亦可舉行網上活動，因此教會職員不能申請。

接獲停工教會職員求助的沙田區議員冼卓嵐認為何珮玲的說法不合理，宗教場所收到的捐獻亦可能因疫情而減少，難保證一定沒裁員或要求僱員停工。

（新冠疫情）