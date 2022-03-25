新巴城巴籲月放兩天無薪假 自願性質 工會：收入或減4000

【明報專訊】疫下巴士公司收入大減，城巴新巴日前發通告希望全體員工平均每人可每月自願放兩天無薪假。城巴新巴回覆查詢稱，每日虧損300萬元，正聯同其他專營巴士營辦商與政府商討可行的支援方案。城巴職工會理事長林乃華表示，若放兩天無薪假兼失去加班費，收入會減少4000元。民建聯立法會議員陳恒鑌稱，政府已推保就業計劃，巴士公司不應再要求員工放無薪假。
稱日虧300萬元 與政府商支援方案
城巴新巴上星期發出內部通告，呼籲員工每月領取一日無薪假，但本周再發通告，稱收到同事積極配合放取自願無薪假，但客量仍非常低，公司「財政狀況極度嚴峻」，希望全體員工可達至每人平均每月放取兩日無薪假。通告並稱相信疫情過後，公司前景充滿希望。
林乃華表示，現時措施仍屬自願性質，未有逼同事放假，若以每天薪金500至600元計算，放兩天無薪假將減少1200元收入，計及失去的加班費，每月變相最多減薪4000元。他估計，管方看見現時上班車長仍較多，故提出將無薪假建議由每月1天增至2天。林又稱，除無薪假外，現時同事積存大假亦要在這段時間清掉，不少同事都願意配合，部分人領取了一周或10天大假，「可能返幾個鐘，不想返」。
九巴：續聘車長 不裁員不減薪不放無薪假
就城巴新巴上月起調整班次，林乃華稱，社區疫情向下，相信隨着同事康復，車長人手應不會是恢復班次的限制，估計市面客量恢復時，公司會增加班次。
城巴新巴回覆查詢稱，城巴新巴載客量較去年11月下跌五成，入不敷支下每日虧損300萬元，正聯同其他專營巴士營辦商與政府商討可行的支援方案，並希望能繼續保住前線同事的飯碗。
九巴回覆，疫情兩年多至今，九巴承諾不裁員、不減薪、不要求放無薪假，並會繼續聘請車長。
議員：已推保就業 不應要求放無薪
陳恒鑌稱理解疫下巴士公司有很大虧損，但政府已推保就業計劃，冀巴士公司不要要求前線員工放無薪假，「說是自願（放假），前線也會有壓力」。