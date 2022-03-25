新巴城巴籲月放兩天無薪假 自願性質 工會：收入或減4000

稱日虧300萬元 與政府商支援方案

城巴新巴上星期發出內部通告，呼籲員工每月領取一日無薪假，但本周再發通告，稱收到同事積極配合放取自願無薪假，但客量仍非常低，公司「財政狀況極度嚴峻」，希望全體員工可達至每人平均每月放取兩日無薪假。通告並稱相信疫情過後，公司前景充滿希望。

林乃華表示，現時措施仍屬自願性質，未有逼同事放假，若以每天薪金500至600元計算，放兩天無薪假將減少1200元收入，計及失去的加班費，每月變相最多減薪4000元。他估計，管方看見現時上班車長仍較多，故提出將無薪假建議由每月1天增至2天。林又稱，除無薪假外，現時同事積存大假亦要在這段時間清掉，不少同事都願意配合，部分人領取了一周或10天大假，「可能返幾個鐘，不想返」。

九巴：續聘車長 不裁員不減薪不放無薪假

就城巴新巴上月起調整班次，林乃華稱，社區疫情向下，相信隨着同事康復，車長人手應不會是恢復班次的限制，估計市面客量恢復時，公司會增加班次。

城巴新巴回覆查詢稱，城巴新巴載客量較去年11月下跌五成，入不敷支下每日虧損300萬元，正聯同其他專營巴士營辦商與政府商討可行的支援方案，並希望能繼續保住前線同事的飯碗。

九巴回覆，疫情兩年多至今，九巴承諾不裁員、不減薪、不要求放無薪假，並會繼續聘請車長。

議員：已推保就業 不應要求放無薪

陳恒鑌稱理解疫下巴士公司有很大虧損，但政府已推保就業計劃，冀巴士公司不要要求前線員工放無薪假，「說是自願（放假），前線也會有壓力」。

（新冠疫情）