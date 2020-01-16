調查：45%社企生意按年跌逾半 失明者咖啡店曾一天200元 團體倡消費券限5%用於社企

明報記者

香港社會企業總會3月上旬收集153份問卷，佔全港社企四分之一，僱員總數達1300多人。調查發現逾九成半社企1至2月生意額按年下跌，45%的生意更跌五成以上；約一成社企過去半年完全沒收入，當中餐飲業及健康護理業生意額跌幅最大。另約五成半社企現金流僅夠維持半年以內，12%社企表示如抗疫措施持續至今年6月，將有五成以上機率結業。

一成近半年零收入 逾半現金流撐不到半年

失明人士協進會轄下社企「休Yau Cafe」去年9月開業，聘失明人士冲調咖啡，並提供失明人按摩服務，惟按摩服務因疫情暫停。協進會社企委員會委員黃明慧表示，今波疫情前每天銷售額可達5位數，2月起跌逾九成，最差一天生意額僅得200元。她說新年起人流減少，咖啡店縮短營業至一周3天，惟未打算結業，推出預售按摩券，預支按摩師薪金。她期望政府提供資助，助視障人士保就業。

「休Yau Cafe」的失明咖啡師Ivan去年7月起受培訓，到9月成為咖啡師，其間花了很多時間和心機。他擔心疫情令社企無資金營運，浪費了這門技能。

桌上遊戲社企「樂在棋中」負責人Thomas稱，他們以有限公司形式運作，要交稅和自負營虧。第五波疫情下社區人流大減，他們4個實體零售銷售點生意額大減，曾試過周六及日零成交。

倡資助50%租金半年 發一筆過補助

社企總會建議政府延長新一輪保就業計劃，最少為期半年，並推出短期職位讓參加者到政府資助社企工作。總會又呼籲政府和公營機構帶頭購買社企產品，將消費券其中5%定為必須在指定社企消費，並建議政府向社企提供50%租金資助，為期半年，並按社企大小發放一次過補助應付防疫成本，如向少於6名員工的社企派1萬元，多於6名員工社企則派2萬元。

（新冠疫情）