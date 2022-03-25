林鄭：已再請中央派中醫隊支援

未交代時間人數 食衛局：暫無法回應

醫管局行政總裁高拔陞表示，已有一批有經驗的中醫師到亞博館，每日診治病人，亦與醫管局中西醫醫療團隊組建隊伍，一同巡房、看診、討論治療方向等。高拔陞說，透過內地醫療隊的支援，亞博館收治的病人增加。現時有接近400人的內地醫療團隊已到港，高拔陞說，從周一開始，內地醫療隊大部分人已在亞博館24小時提供服務。

亞博館設施現分兩部分，屬醫管局的社區治療設施，涉第8、9、10、11號展館，現時集中於第8及10號展館收治病人。

食衛局長陳肇始表示，醫管局去年1月在社區治療設施及北大嶼山感染控制中心，為住院病人提供中醫藥治療，發揮中西醫協作在抗疫治療的優勢，至今已有170名病人參與，並已提供約940次診療；醫管局特設的「中醫諮詢服務」熱線，由2月開始至今處理接近3000宗電話諮詢，每日平均約有數百宗。中央捐贈及政府採購的3款抗疫中成藥，「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」及「藿香正氣片／膠囊」至今已安排陸續分發的數量超過128萬盒。

（新冠疫情）