高峰1500患者候急症 醫局總監：行醫30年未見

伊院轉型痛苦 幸醫護合力「大步檻過」

鍾健禮憶述，上月中九龍區多間安老院舍爆疫，明愛醫院外救護車大排長龍，他接到救護車聯絡稱未能安排患者下車，當時曾致電急症室醫生質問，「後來先發現情况開始嚴重，患者塞到滿晒，之後要同醫生道歉」，其後染疫長者持續增加，高峰期約1500名急症室等候入院者中，四至五成均需要使用氧氣，稱自己行醫30多年未曾目睹如此慘况。

過年前定應變計劃 患者多遠超估計

醫管局農曆新年前稱已制定應變計劃，鍾健禮解釋，患者數目遠超原先估計，未有預料日增數以萬人染疫，故難以應對疫情急變，當時政策仍需病人在醫院等候覆檢，只能盡快制定新措施，「對市民講一聲對唔住都冇辦法，有啲措施唔可以咁快做到」。他說，原打算將30%普通科病牀轉收新冠，惟內地專家建議全力增加病牀及集中指定醫院收治患者，故同事最終將比例增至50%。

伊院轉為定點醫院專收染疫者，鍾健禮形容轉型期間屬「痛苦嘅兩三日」，伊院平日處理大量患者，救護車要將非染疫病人轉送其他醫院，「當時打爆咗幾間急症室，但唔轉就無生機，否則醫院內病人只能繼續滯留」，其間見到其他醫院情况嚴峻，故逐步安排救護車重新將患者送至伊院及廣華，全賴醫護合力「大步檻過」。

醫管局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏稱，近日見死亡率跌，現留醫者中約1300人嚴重、610人危殆。至於有醫護及專家曾提及有染疫長者出院後短期內惡化不治，莊稱曾聽聞相關情况，但未見顯著增加，長者或因長期病而急速惡化，現時跨專科醫生會每日開會審視，盡力避免此情况，並已增購1000部高流量鼻導管儀器，為患者提供較舒適的氧氣治療。

不過，鍾健禮表示，急症室死亡人數雖急跌，但整體死亡跌幅慢，憂長者染疫仍會增加死亡人數。他說，隨疫情放緩，未來希望盡快恢復已暫停的服務，但現時談論恢復服務「樂觀咗啲」，近日仍每日增逾萬人染疫，且涉很多長者，「𠵱家頂住咗一個浪，呢場仗仲有排打」。

（新冠疫情）