病死率升至0.6% 歐家榮：與西方國家相近 口服藥日派1300長者 存量足用數月

昨增13074個案 201死亡

本港昨增13,074宗個案，包括5732宗核酸檢測陽性，當中1宗屬輸入個案，其餘7342宗為呈報快速抗原測試陽性；第五波疫情累計染疫人數逾108.8萬。此外，昨公布201宗死亡個案，包括152宗新個案，42宗滯後個案及7宗由殮房呈報的死亡個案。

其中7名較年輕的死者包括一名已打兩針、患末期癌症需化療的24歲男子，上周五（18日）因抽筋到屯門醫院急症室，獲處方輝瑞新冠口服藥（Paxlovid），其後因病情轉差需處方瑞德西韋、類固醇和抗生素，延至3月23日不治。醫管局總行政經理李立業稱該男子抽筋徵狀應與癌症相關，但死因需留待專家確認。

另有兩宗離世患者入院一段時間方染疫，包括一名有腦出血、腦腫瘤的48歲男子，他去年12月27日經聯合醫院急症室入院，留醫至上月轉到靈實醫院復康，3月1日檢測陽性並在前日（23日）不治；另有一名患末期癌症的53歲女子，1月31日經瑪嘉烈醫院急症室入院，3月1日驗出陽性，3月15日情况轉差需氧氣治療，前日不治。被問兩人是否院內感染，李立業回覆稱沒詳細資料。

死亡率近月較高 歐家榮：或與長者接種率低有關

第五波死亡個案累升至6557宗，最新病死率達0.6%。被問本港死亡率為何較其他地區高時，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，本港累計死亡率與西方國家相近，惟過去2至3個月的死亡率較其他地方高，估計與現時正面對嚴峻疫情及長者接種率不足有關。他解釋，本港死亡個案中，九成半為60歲或以上的長者，逾七成為80歲或以上，有關年齡群的疫苗接種率較其他年齡層低。他指出，衛生防護中心將與醫管局就離世患者進行深入分析，以了解死因。

參與死因分析的許樹昌表示，暫共分析近160宗個案，死於新冠病毒（die of）以及死亡時染有新冠病毒（die with）的個案約各佔三分之一。

醫局盼長者頻密快測 倘染疫盡早求醫用藥

鍾健禮表示，現時每日平均處方新冠口服藥予約1300多人，認為用量未足夠，「我哋每日開緊約一千幾、1300、1400左右嘅病人開藥，其實呢個呢就唔夠……因為呢你諗下，如果每日約一萬個新症，其實啱用嘅分分鐘係有兩千幾」。他希望安老院舍及社區長者頻密接受快速抗原測試，一旦染疫盡快求醫及服用口服藥，強調藥物存量充足，若以每日約2000人用藥計算，「我哋派幾個月都仲夠，大家唔使擔心。」

李立業稱，共處方約2萬多劑默沙東及數千劑輝端口服藥，另向私院提供一定數量口服藥。他表示，現時用藥大方向是希望更多合適的病人獲得有關藥物，但隨着有更多數據和分析，當局會積極研究是否放寬用藥指引。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現有用藥指引已相對寬鬆，亦要先集中資源治理易現重症的患者，故不宜再放寬指引，「彈藥唔可以亂派」。

明報記者

（新冠疫情）