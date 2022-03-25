袁國勇：搶第六波前增老人院接種率

開學前應讓大部分學童打針

袁國勇表示，如香港老人及兒童接種率達到高比例，防疫措施能放鬆，否則便要擔心。他認為應在開學前讓大部分兒童打針，「我們至少有50萬中小學生，如果只有90%接種了疫苗，那麼還有5萬人未接種，可能會出現『症狀性疾病』，即使0.01%或5人死亡，也可能引發另一場公眾恐慌」。他說香港應該在有足夠檢測下放寬國際旅遊，「因為當我們每天有超過1萬個確診病例時，國際旅客對我們的風險其實很小」。

港大陸佑堂疫苗接種中心營運至今約一個月，袁國勇說接種人數由高峰每天1700，降至目前約400，現時接種者比較多為12至19歲，準備上學的年輕人，「好消息是（公務員事務局）聶德權局長能夠做到『疫苗在等人』，壞消息是許多人已經被感染」。被問日前政府把第三針「疫苗通行證」要求提早一個月推，會否刺激市民預約接種，袁表示由於不少人已感染，現在疫苗通行證對疫苗接種率的影響不會很明顯，料3個月後會見效果。

加路連山道接種中心今可預約

另外，政府下周二起在銅鑼灣增設「加路連山道短期社區疫苗接種中心」，為12歲或以上者接種復必泰，今日上午9時起接受網上預約，亦會派即日籌予12至17歲青少年和60歲或以上者，中心預計運作至6月底。聶德權表示，香港理工大學護理學院以非牟利模式營運該接種中心，並安排學院應屆畢業生在有經驗的註冊護士監督下協助接種。

（新冠疫情）