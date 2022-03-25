蔡堅：做法或惹訴訟 醫生未必願

區結成：打針防疫不算緊急情况

蔡堅指出，接種疫苗非急切情况，未到「生死關頭」，應由家人決定長者是否接種疫苗。他認為，醫生無權凌駕家人決定是否打針，若政府採取這做法，醫生未必願意為長者打針，因為要承擔有關後果，亦可能引起法律訴訟。他強調，即使病人情况危急，醫生治療時亦應盡量尊重病人和家人意願。區結成則表示，醫生固然可基於最佳利益為無行為能力病人做決定，但打針防疫不能算緊急情况，一般要即時危害生命才可以，「不能隨意說現在情况都好緊急（就用），因為（法例下）是病人醫療緊急需要，不是社會情况緊急。」

據區結成了解，在一成所謂不肯打針的院舍長者中，部分家人其實是抗拒接種科興，隨着社署開始安排外展隊為院舍長者接種復必泰，他建議政府盡力爭取家屬支持長者接種復必泰，倘要以最短時間提高接種率，應呼籲長者接種兩針復必泰。不過，安老服務協會主席陳志育認為社署安排對接種率幫助不大，據他了解，欲接種復必泰的長者不多，部分人早前亦已在社區接種中心接種。

（新冠疫情）