失認知長者 林正財倡醫生決定打針 安老業界支持 蔡堅：不應替家屬決定

危急情况為病人利益 按法例醫生可作治療

政府發言人回覆，根據《精神健康條例》第59ZF條，如註冊醫生認為由於情况緊急，以致該項治療是必須的和符合該精神上無行為能力的人的最佳利益，相關醫生可據此，毋須該精神上無行為能力的人或其監護人的同意而作該項治療。發言人表示，上述治療亦包括新冠疫苗接種。而根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，注射新冠疫苗前須取得接種者、其法定監護人或法律上有能力代表該接種者給予相關同意的人的知情同意。

打一針疫苗已可降死亡率

根據政府3月20日公布，80歲以上長者無打針的染疫死亡率為15%，即使是打一針科興或復必泰，死亡率分別降至5.83%和3.44%。衛生防護中心前日表示，安老院舍院友目前接種率約55%，目標是提升至九成，林鄭月娥早前表明，暫時不會強制院舍長者打針。

林正財接受本報查詢表示，約一成長者因家人反對無法打針，「點都要處理」，因這類長者很多無認知能力，無法定監護人，院舍接觸的聯絡人很多亦非長者的子女。

林：家人可決定打哪種疫苗

對於這類長者，林表示已有行之有效機制，醫生有權對無認知能力的病人以最佳利益作決定，可以為這類長者打針，因數據清晰顯示疫苗能發揮效用。他舉例，現時處理兒童病人也有類似情况，即使該兒童的監護人不同意兒童做某項治療，只要有兩名醫生簽紙決定，也可凌駕監護人的決定。至於決定接種哪種疫苗，林認為可視乎院舍情况，以及由家人決定。

倘落實 或院舍打次針時開始

林正財強調，應尊重有認知能力的長者決定是否打針，但會否有行政措施處理則另當別論，舉例若他們住在充滿體弱長者的老人院，未打針會影響其他院友，院舍拒絕照顧他們在倫理上講得通。不過，林正財說現時政府未有決定，若有決定，或在未來一輪為院舍長者接種第二劑疫苗時同時進行。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英認同，在非常時期由兩名醫生為無認知能力長者決定是否打針，不能任由他們不打針，影響其他院友健康。

安老業倡疫苗通擴至院舍長者

安老服務協會主席陳志育亦支持建議，認為由專業人士替長者決定未嘗不好。他又表示，業界早前與政府開會，曾建議仿效新加坡做法，要求適合但仍未接種疫苗的長者承擔相關責任，包括一旦染疫的醫療開支。他說當局可考慮將「疫苗通行證」涵蓋已入住安老院舍的長者，變相要家屬接回未打針長者。不過他表示，應先完成新一輪接種，再決定採取什麼方案。

另外，《精神健康條例》訂明社署有權為精神上無行為能力者向「監護委員會」申請監護令，而委員會有權加入條款，要求被監護者接受治療。林正財認為未必用到，因有關程序需時較長。曾任監護委員會成員的區結成說，《條例》下社署有權指派社工取代家人作監護人，食物及衛生局長甚至可一併在監護令加入條款，但他不贊成動用有關權力，認為只能在最後關頭使用，「法律上是有權，但是否要用盡個權呢？」

陳志育表示，現時院舍找外展接種團隊協助打針已不成問題，主要困難來自家屬。他說安老院舍正為長者作新一輪外展接種疫苗服務，部分早前拒絕長者打針的家屬改變主意，預計最終只有數百分點的院舍長者沒打針，稍後會安排外展醫生游說家屬。

明報記者

（新冠疫情）