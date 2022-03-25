25%歐商會人：公司考慮一年內離港

李惟宏：業界幾傷 司馬文：先通關國際

立法會金融服務界議員李惟宏表示，香港長期不能通關，的確導致人才流失，業界亦「都幾傷」。他說，雖然金融業及交易改為網上進行，但行業始終是人與人的行業。至於與內地通關及國際接軌取捨，他說若其中一邊可以通關，至少可部分恢復經濟及行業，帶動消費及經濟活動。

南區區議員司馬文說，香港不應等候內地開放，應先與國際通關。他說內地並無如何開放的機制，認為香港每等一日，更多人和公司放棄香港。

根據歐洲商務協會在1月中至2月上旬網上問卷調查，25%受訪者稱其所屬公司計劃未來12個月內遷走，24%稱會局部遷走，34%稱不肯定，17%稱不會。調查獲分別來自16間在港歐洲商會的成員回覆，70%受訪者公司少於100名僱員。英商會今次並無參與。

袁國強：疫情無影響仲裁業務

商會在報告中稱，香港動態清零政策令商界負上非常高的代價，呼籲政府容許已完成接種及檢測的旅客在家隔離，及將入境檢疫政策與本地居家隔離政策看齊。

不過，香港國際仲裁中心聯合主席袁國強稱，疫情並無影響中心仲裁業務，透過加強網上仲裁及配套，至今並無因為疫情而推卻仲裁聆訊，認為反而突顯仲裁的彈性及能力。據中心2月初數據，2021年內處理546億元金額的爭議，並處理277宗仲裁案件，個案按年升10%。

根據英國Z/Yen及中國綜合開發研究院的《全球金融中心指數》報告，香港的總排名維持全球第三位，紐約及倫敦分別派第一及第二位，上海由第六升至第四位，新加坡排第六。政府發言人回應時稱，一國兩制及法治傳統下，有助鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

（新冠疫情）