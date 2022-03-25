倡貨機效內地「閉環」 11航空公司促撤機組檢測要求

【明報專訊】港府下周五起取消9國禁飛令，彭博報道11家國際航空公司聯署，要求特首林鄭月娥解除香港現時規定機組人員在登機前和抵港後的檢測要求，指規定超出航空公司承受範圍，是避飛香港的關鍵原因。信中建議香港可考慮採用內地讓貨運機組人員「閉環」做法。立法會議員田北辰認同建議，並指香港若要與內地通關，便不應接受低於內地要求的方案。
函特首 指措施致避飛香港
第五波疫情最初由國泰機組人員違規外出引發。港府在第五波收緊非本地機組人員抵港檢疫安排，除來港前要接受檢測，抵港後亦須在機場「檢測待行」，再於機場酒店房內自我隔離，直至下一班執勤航班離港，其間不可進入本港社區。
彭博報道，由FedEx、UPS、聯合航空、英國航空和日本航空等11家國際航空公司，前日聯署致函林鄭月娥等官員，要求香港解除登機前、抵港後的檢測要求。信中指香港是亞洲唯一有相關要求的地區，令航班有可能延誤、員工有被送往隔離風險，超出航空公司承受範圍；又批評措施與國際民航組織建立的最佳守則相悖，並令航空公司避飛香港。
不過信中又建議，當局可效法內地，讓非本地機組人員在貨機「閉環工作」，避免相關人員與社區接觸，讓航班重飛香港。
田北辰認為，仿效內地「閉環管理」做法可行，「機組人員十個八個鐘在機上，不可離開，我們可以給予飲食，直至下一班機走」。他表明，香港若要與內地通關，便不可能接受任何低於內地要求的方案。立法會議員陳恒鑌認為，政府應加快核酸檢測，減少機組人員等候時間。
政府：廣泛聽取業界等意見
政府發言人回覆，港府會繼續密切監察疫情發展，聯同專家研判，廣泛聽取航空業界等意見，制定日後應採用的更有針對性防疫措施。本報就聯署信內容向國泰查詢，至截稿未有回覆。