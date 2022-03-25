倡貨機效內地「閉環」 11航空公司促撤機組檢測要求

函特首 指措施致避飛香港

第五波疫情最初由國泰機組人員違規外出引發。港府在第五波收緊非本地機組人員抵港檢疫安排，除來港前要接受檢測，抵港後亦須在機場「檢測待行」，再於機場酒店房內自我隔離，直至下一班執勤航班離港，其間不可進入本港社區。

彭博報道，由FedEx、UPS、聯合航空、英國航空和日本航空等11家國際航空公司，前日聯署致函林鄭月娥等官員，要求香港解除登機前、抵港後的檢測要求。信中指香港是亞洲唯一有相關要求的地區，令航班有可能延誤、員工有被送往隔離風險，超出航空公司承受範圍；又批評措施與國際民航組織建立的最佳守則相悖，並令航空公司避飛香港。

不過信中又建議，當局可效法內地，讓非本地機組人員在貨機「閉環工作」，避免相關人員與社區接觸，讓航班重飛香港。

田北辰認為，仿效內地「閉環管理」做法可行，「機組人員十個八個鐘在機上，不可離開，我們可以給予飲食，直至下一班機走」。他表明，香港若要與內地通關，便不可能接受任何低於內地要求的方案。立法會議員陳恒鑌認為，政府應加快核酸檢測，減少機組人員等候時間。

政府：廣泛聽取業界等意見

政府發言人回覆，港府會繼續密切監察疫情發展，聯同專家研判，廣泛聽取航空業界等意見，制定日後應採用的更有針對性防疫措施。本報就聯署信內容向國泰查詢，至截稿未有回覆。

（新冠疫情）