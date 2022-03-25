新加坡經驗：「與病毒共存」靠成功谷針 目標保命保經濟

新加坡2020年12月30日開始疫苗接種計劃，疫苗宣傳鋪天蓋地，政府出動宣傳車用福建話、潮州話、廣東話等多種方言呼籲市民打針，更有流動疫苗隊上門服務長者，官民配合下，去年8月八成人口已「打齊針」，成為全球完成接種率最高的國家。

牛津數據：死亡率僅港1/13

新加坡也受到Omicron衝擊，上月下旬疫情高峰時錄得高達約2.6萬宗的單日確診病例，但牛津大學的數據顯示，截至3月6日的一周，新加坡每百萬人的新冠死亡率約是香港的1/13，反映高疫苗接種率減少高風險群組染重症或死亡風險。新加坡自去年9月中起為60歲及以上的年長者、養老機構居民打加強劑。《華爾街日報》報道，新加坡當局對未打針人群的限制，加上流動接種隊和上門接種安排等措施，令截至2月中旬該國70歲以上人群的疫苗接種率超過90%。

新加坡早在去年夏天宣布改為採取「與病毒共存」策略，為免醫療系統因確診人數增加而不勝負荷，去年8月起實施「居家康復」計劃，讓更多已打針的確診者在家休養，又加強檢測，設立快檢中心讓症狀輕微或無症狀確診者在專人監督下免費做快速抗原檢測，並發送快測套裝，鼓勵民眾養成自我檢測習慣。

（華爾街日報/路透社/紐約時報）

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