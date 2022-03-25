星洲防疫措施鬆綁 旅客免隔離 林鄭：聯通世界通關內地 對港最有利

本港昨仍錄得超過1.3萬宗新增新冠陽性個案，及新增201名患者離世。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅說香港不能太快放鬆防疫措施，否則重症比例反彈，但認為若疫情受控，最快6月或7月甚至可未必需要戴口罩。有專門研究新加坡公共行政的學者則形容，港府抗疫步伐可能落後新加坡數個月。

星下周二起戶外不需戴口罩

李顯龍昨發表全國講話，表示Omicron疫情高峰已過且受控，決定解除大部分防疫措施，下周二（29日）起民眾在戶外毋須強制戴口罩，社交聚會限制從目前的5人增至10人，並大幅放寬入境限制，已完成接種兩劑新冠疫苗的旅客4月1日起入境後毋須隔離檢疫，也不用接受病毒檢測。李顯龍認為，大幅度簡化旅客的檢疫要求，「可讓新加坡重新與世界連接起來，為企業，尤其是旅遊業打下強心針，並協助新加坡恢復商業和航空樞紐的地位」。

林鄭月娥前日稱爭取與內地通關仍是政府的優先工作。昨在記者會有外媒問及內地通關是否先於與國際其他地方通關，林太回應說不相信只有兩種抗疫途徑，香港會根據自己最佳利益調整，而維持與世界聯通，同時作為踏足內地市場的基地，對香港最有利。她強調政府會踏實行事，並重申香港仍然有吸引力，「我仍然很樂觀，當今次疫情平穩下，我們會繼續先前（內地通關）的討論，同時我們會向世界其他地方開放」。

孔繁毅：年中疫情受控 港或不用戴口罩

學者孔繁毅說，本港長者疫苗接種比例僅得六成（80歲或以上），只能分階段放鬆防疫措施。不過，他指香港流行的Omicron病毒株是BA.2，新加坡及英國是上一階段流行的BA.1，所以新加坡若一次過放鬆防疫措施，反而有本地爆發風險。「如果我們有序放鬆，到6、7月香港疫情控制下來，可能口罩都未必需要戴。」

學者：港思維恐落後半年

專門研究新加坡公共政策的香港科技大學公共政策研究學部高級講師劉浩典稱，觀乎疫情發展下滑及疫苗接種率慢慢接近，香港向外開放的客觀條件可能落後新加坡兩個月，但認為政策思維、策略及溝通上則恐怕落後半年甚至更多。他指香港官方實際上採用的「動態清零」令檢疫措施難以進一步放寬，建制派又有人堅持全民檢測，如果社會接受新冠病毒無法完全消滅，最佳方法應是將之視為風土病（endemic）。

人口約550萬的新加坡2月22日單日確診個案曾達2萬多宗，其後回落，不過死亡個案及重症個案一直維持低水平，劉浩典歸功於新加坡過去9個多月的準備，包括提高長者接種率，及將醫院深切治療部容量翻倍。他指出，更深層原因是港府當局從未令社會準備與新冠病毒長期共存，而唯一方法是接種疫苗及有充分醫療容量救治。「新加坡政府明白這點，而港府並不。」

明報記者

（新冠疫情）

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