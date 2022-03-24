研究：四成康復一年者有疲勞綜合症

女較男多三成 成因未明

理大前年獲食衛局醫療衛生研究基金撥款逾1800萬元，其中一項針對追蹤新冠康復者。由2020年10月至今年1月，理大為5間醫院轉介的118名新冠患者做體能評估，包括肺功能、心臟輸出測試，以及評估大腿、下肢力量與運動耐力。團隊發現，逾四成人在染疫後6至12個月內仍受「長新冠」困擾，而約43%人在染疫後一年仍有「疲勞綜合症」情况。不同年齡康復者疲勞情况相若，而逾半女康復者有「疲勞綜合症」，較男性多三成。

理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授兼副系主任符少娥說，康復者疲勞成因未明，但如可提高他們的肺活量、下肢力量及增速步行表現，能改善疲勞感。她說團隊展開研究時，政府未推出疫苗接種計劃，故沒統計研究對象有否打針。團隊正招募曾感染新冠變種病毒株Omicron的患者參與下階段研究。

理大設計「康復八式」助復元

為協助康復者復元，理大團隊提供為期6周的「3R治療方案」，包括由治療師指導做帶氧、肌肉強化運動，以及理大設計的「康復八式」動作（見表），共24名年齡介乎27至80歲的康復者參與。結果發現，訓練後七成康復者肺活量提升，超過六成人下肢肌肉增強，但四分之一人仍有「疲勞綜合症」狀况，團隊料部分人需更長時間復元。

參加者羅小姐說，前年7月染疫，留醫半個月出院後，發現身體乏力，「吸塵機也拿不起，站立洗菜不夠5分鐘便要坐下」，情况維持個多月，影響日常生活；參加理大治療方案後，她有感體能大為改善，包括減少氣促。她今年2月再確診Omicron，病情較輕，康復後心肺功能亦正常。

理大康復治療科學系副教授黃宇樂說，「康復八式」運動針對心肺和肌肉健康，助平衡訓練或肢體協調等，整套動作需8至10分鐘完成，康復者可按體力循環做，亦適合留家抗疫的市民參與。

（新冠疫情）