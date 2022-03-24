私醫倡准開口服藥 許樹昌：指定診所派較好

醫管局回覆稱，截至前日，醫管局已為11,443名病人處方默沙東口服藥，為2944名病人處方輝瑞口服藥。局方又稱，已採購足夠數量的口服藥，醫生會根據病人臨牀情况，盡量為合適者處方口服藥物。

私醫亞博為十多人開藥

一嘔一肚瀉 未見嚴重副作用

於社署管理的亞博2號館任兼職醫生的佘達明表示，他在亞博已為10多人處方默沙東口服藥，暫一人作嘔、一人肚瀉，未有人出現嚴重副作用。他說在3月初疫情高峰時，亞博5個場館約有700至900名長者，卻只有兩名醫生當值，最近亞博病人流轉快了，「開始有空位」，「每一次去都有3個醫生，應付到……最差的時候過去了」。他說輝瑞口服藥有太多藥物相冲，如為長者處方，他不會考慮輝瑞。

佘認為指定診所每日只有4000多個名額，但每日有1.4萬至2萬人確診，憂會有人因未能預約指定診所，而未能在病發後5日內的黃金時間獲口服藥，形容目前做法「很不理想」。他說香港社會應該足夠富裕，假設藥物供應足夠，社區私家醫生應獲分配口服藥並處方予病患。

許指私醫未必充分認識口服藥

許樹昌說，香港有大量私家醫生，未必對兩款口服藥有充分認識，在指定診所統一使用會較好。他認同輝瑞口服藥效用雖然比較大，但藥物相冲情况很多，在長者身上使用時或有限制。他認為可視乎個別情况，假如長者本身服用的相冲藥物並非每日必須服用，例如只是降膽固醇藥，「可以暫停（相冲的藥物）5日，處方（輝瑞口服藥），不會用不到」。

（新冠疫情）