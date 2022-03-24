首針後發作不獲豁免 濕疹患者堅拒再打

皮膚出血發臭 「行路都痛」

Candy（化名）患濕疹約10年，因疫苗通行證實施，她憂慮不能入商場購買日常物資，遂分別向中醫和西醫求診，惟沒醫生願開出醫學豁免證明書，「中醫說不敢寫，西醫說可以打（疫苗 ）」。她最終於2月17日打第一針，3日後全身濕疹發作，皮膚發紅、脫皮、出血水，甚至發臭。她說每晚均因皮膚痕痛而失眠，只能睡約一小時，情况持續逾月未有大改善。

Candy現時無法外出和上班，「我連行步路，去個廁所都覺得好痛，皮膚破損，碰到空氣都痛」，現靠家人照顧。由於無法外出求醫，只能傳送照片給相熟中醫診斷，再由家人協助取藥煎藥，單計上月，醫藥費已5000多元。她哽咽稱政府「逼針」，沒考慮市民生存權，「過敏的人只剩一口氣都要打針，但打完可能會自殺的」。她說曾有輕生念頭，「但我連街都出不了，我怎樣死？」

稱若政府續「谷針」或離港

同樣有濕疹病史的Yanky，年初因工作要出入政府設施，1月下旬接種首劑復必泰疫苗，其後胸口不適約一周，初時未理會。針後約10日，其頸部開始出現濕疹，其後遍佈頸、頭皮、臉、耳朵、手臂及大腿內側。她說上月初到診所求醫，醫生稱情况屬針後敏感，惟拒寫豁免證明書，「這些（情况）政府不會承認」。

Yanky現時皮膚仍刺痛，嚴重時傷口出水，「照鏡都覺得自己很醜」，濕疹困擾亦令她失眠。她說以往頭皮亦曾患濕疹，面積約兩個5元硬幣大小，但打針前已康復。她於本月上旬覆診，醫生改稱濕疹復發與疫苗無關，「隔了這麼久，怎會有關係？」她大感無奈。她說不會再打第二針，寧可不入商場、不堂食，改以網購解決。她說：「我現時仍可以落公園，若打完（第二針）全身長濕疹，哪裏都不用去。」形容自己失去選擇的權利，若政府繼續「谷針」，最後只好離開香港。

明報記者 陳萃屏

（新冠疫情）