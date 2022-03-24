社署籌劃外展隊赴院舍打復必泰 院舍已收通知 防護中心：商解決運送稀釋問題

李太（化名）的母親70多歲，住安老院舍。李太去年已同意讓母親接種復必泰，但職員當時稱因復必泰有一定的儲存要求，外展隊只可為長者接種科興疫苗，「所有香港老人院都要打科興」。近日院舍改稱，想接種復必泰的人屬少數，難以安排外展醫生打復必泰，建議李太可自行帶母親去社區疫苗接種中心打復必泰。

業界：倘少人打 寧帶往接種中心

據了解，社署日前通知院舍，政府正籌劃開展復必泰疫苗外展接種服務。安老服務協會主席陳志育稱，須考慮院舍有多少長者選擇接種復必泰，因復必泰需稀釋，如人數太少，「只有一個半個，個成本就不得了」，需有一定人數才可安排；如人少，寧願院舍或家屬帶長者到社區接種中心。

中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，過去如長者欲接種復必泰疫苗，一般而言職員都會帶他們到接種中心，但因疫情嚴峻，他不建議現時帶長者外出。

何栢良倡毋須藥劑師即場稀釋

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在商台節目稱，政府就接種復必泰的行政安排應「拆牆鬆綁」，例如毋須強制由藥劑師在接種中心即場稀釋及抽針，若交由其他醫護進行，將有助外展隊到院舍或社區為市民接種復必泰。

徐樂堅昨在疫情記者會表示，重視市民的打針意願，但復必泰對運輸及儲存的技術要求較高，在院舍安排外展隊接種需考慮有關操作，中心會繼續與負責外展接種的機構商議能否解決運送、冷凍、稀釋等問題，讓院友有更多選擇，另會研究以其他途徑滿足市民需求，例如安排院友外出打針。

（新冠疫情）