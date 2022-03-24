居屋申請超額倍數勢近5期最低 招國偉料因疫下失業升

暫收20萬宗申請 超額22倍

今期居屋今晚7時截止申請，共推出8926個單位，以巿價五一折發售。房委會稱，截至昨午5時，累計收到1.28萬份居屋或白居二紙本申請，以及約19.4萬份居屋網上申請和9.6萬份白居二網上申請，紙本和網上申請合計暫收到的居屋申請最多為20.68萬份，暫超額申請22.2倍。

翻查資料，2020年居屋超額申請達32倍，此前3期申請競爭更激烈，超額申請介乎50至62倍。除非今期最終申請數字暴升至逾29萬宗，否則勢成自2017年起超額申請倍數最低一期，意味攪珠中籤率最高。

2019年的30.9萬宗申請為歷年最高，2020年也有23.6萬宗。招國偉估計今期最終申請或與上期相若，認為今期居屋選址佳，售價吸引，原估計申請反應會更踴躍。他說今期數字較預期低，相信疫情是很大因素，料因失業問題，部分人短期內未必有置業能力，但強調約20萬宗申請不能算少。

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，疫情不多不少影響置業意欲，不少人開工不足或失業，暫仍有約20萬人申請居屋，顯示置業需求非常大，因私樓市場在疫下未見大幅調整，資助房屋仍是很多人唯一選擇。她又提到，今期白表一人申請者配額為540個，較以往多，今年申請宗數未見相應增加，白表一人申請者選樓機會雖仍低，料已是近年最好。

有意申請者可於今晚7時前，經網上、郵寄或親身到樂富房委會客務中心遞交申請，居屋和白居二申請費用分別為250元和210元。

（新冠疫情）