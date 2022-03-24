緩追租首讀二讀 陳茂波：防中小企倒閉潮

立法暫緩追租的《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例草案》，昨在立法會首讀及二讀，會議10分鐘完結。陳茂波表示，政府聽取各界意見後，決定列明免追租期限為3個月，其間禁止貸款人向受影響業主採取行動。另外，受影響業主可延期繳付差餉地租，政府亦會向依賴租金維生的業主提供上限10萬元免息墊支貸款，倘業主與租戶在免追租期內就租金達成新協議，暫緩措施將不適用。陳茂波說差餉物業估價署為法例執行部門，業主若違反法例，可罰款相等於聲稱欠租的兩倍金額，在任何情况下不少於5萬元，惟法庭可處以較低罰款。

未來基金1000億支持北都發展

陳茂波昨接受港台節目《盤點政策》訪問時稱，為提升政府帳目透明度，會將未來基金的回報按年入帳，未來基金自2016年起累積投資回報近1000億元，連同2021年的回報會將約1000億元支持北部都會區發展。陳茂波稱，亦會將房屋儲備金回撥至政府帳目，使政府有更多資源應對困難環境。

擬11月辦國際金融論壇

陳茂波在節目上說，數字化經濟是社會未來重要方向，預算案計劃成立數字化經濟發展委員會，協助傳統產業轉型。他也提及，計劃在11月香港國際七人欖球賽時舉辦最高級別國際金融論壇，邀請國際和內地金融機構的最高層人員來港觀賽及交流，了解香港實况。

（新冠疫情）