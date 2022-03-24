臨時失業支援 首日6.5萬人申請 不包括宗教處所 創新辦：收入靠信眾捐獻料影響微

有積金紀錄 申請需時10分鐘

臨時失業支援計劃的合資格申請人將獲發一筆過1萬元，昨早8時起接受網上申請，記者測試申請過程大致暢順，申請人若失業前有強積金紀錄毋須上傳收入證明，除填寫個人資料，多數為選擇題，申請過程只需約10分鐘。

失業前無強積金戶口者，例如自僱或散工等，須填寫去年10至12月期間非記錄在積金計劃的工作收入，並上傳證明，如無則可填個人申述書。

申請人可填選「於提交申請前至少連續30天失業」，或填選現職於需關閉或經營受限制的指定處所，並正被僱主要求停工至少30天。不過，記者發現申請表內受限處所選項只涵蓋《599F章》中15個指定處所，如食肆及遊戲機中心等，但無包括宗教場所。

教會職員停薪留職求助

區議員引述部門「可照申請」

沙田區議員冼卓嵐昨收到數名街坊查詢，包括一名教會職員，他說該職員平時處理教會常務，自宗教處所關閉便停薪留職至今，冼已向部門查詢，獲回覆指事主「可照申請」，申報「於提交申請前至少連續30天失業」，惟冼憂慮這會否被指虛假陳述。

創新辦稱宗教處所雖不能開放給公眾，但收入主要來自信眾捐獻，部分宗教活動仍可網上進行，員工所受影響相對其他處所較輕微，因而未被納入為受惠對象。

申請須上傳表格 市民稱不便

50多歲的陳女士原受聘於地區組織從事環保工作，至1月31日約滿便失業至今，她認為政府派資助有助基層度過疫情，但網上申請不便，她只懂簡單打字，不懂上傳收入文件，惟子女已搬走無人協助，故向冼卓嵐求助。冼認為部分申請程序將簡單複雜化，例如個人申述書設計簡單，毋須申請人簽名及宣誓，亦不用提交證明文件，理應可於網上表格填寫，現須下載再上傳是多此一舉。

政府設立5個服務中心，供市民預約尋求專人協助，截至今午4時約有800人到中心查詢或申請，熱線由上周五運作以來收到約6.2萬個查詢，主要關於計劃申請資格和手續。

明報記者

（新冠疫情）