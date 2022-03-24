范鴻齡：如去年推高接種率 或減死亡

稱透過「分層分流」安排入院 急症室積壓個案已大減

范鴻齡指出，每日新增個案在一個月內從數百人急增至最高峰5萬多人，急升程度「觸目驚心」。他說，全港有超過九成半安老院舍爆疫，3萬多名長者院友感染，離世病人大部分為未有打疫苗的長者，情况令人憂慮。

第五波疫情累計逾百萬人染疫，范形容醫療資源一定緊張，故透過「分層分流」方法優先安排長者、孕婦等較高風險病人入院，另會透過指定診所或外展服務等跟進其他病人。醫管局現有6間定點醫院救治新冠病人，他透露，有關醫院共提供約2470張牀，其他公院和治療設施則接收近萬名患者，重申局方已逐步理順接收病人流程，積壓在急症室等入院已大減。

內地援港醫療團隊上周一（14日）起抵港，並支援亞博館社區治療設施，范鴻齡指出，館內有1000張牀，若單靠本港醫護只能接收200至300名患者，隨着內地團隊投入工作，正開始接收更多病人，日後甚至可以在館內加開病牀接收患者。內地醫護亦有中醫藥的專家，會在亞博館為病人提供中醫藥治療。

（新冠疫情）