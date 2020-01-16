天水圍暫託中心啟用 130病牀收輕症院友

【明報專訊】第五間接收新冠病毒輕症院舍長者的天水圍體育館暫託中心昨日起投入運作，設有130張病牀，提供基本膳食及護理支援，不會另外收費。社署指該暫託中心由新風醫療集團的照顧專隊提供服務，香港中文大學醫院亦提供支援。至於早前設立的4個暫託中心，截至昨晨使用率介乎2%至63%。
新風集團提供服務 視需要或調派內地醫護
在中港兩地經營醫院及醫療中心的新風醫療回覆本報稱，初期將安排最少16名護士和30多名護理員，提供日常護理、衛生清潔及基本復康服務等，主要在香港聘請人手，均具備相關資格及工作經驗。參與是次支援工作前，新風醫療、社署和中大醫院向相關人員講解，提供工作指引及訓練。新風團隊將視乎需要安排更多人手，包括調派內地醫護來港。
中大醫院回覆稱，每天會派出一名專科醫生，包括老人科、骨科或家庭醫學的專科醫生，負責監察及評估患者的健康狀况、護理及用藥需要等；另一名駐場的資深註冊護士，將會協調及統籌暫託中心的日常護理工作。
社署早前所設4個暫託中心，截至昨天，彩榮路體育館144張牀的使用率約45%；石硤尾公園體育館180張牀的使用率約63%；港灣道體育館暫託中心130張牀使用率約18%；啟德暫託中心402張牀使用率約2%。
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