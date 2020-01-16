天水圍暫託中心啟用 130病牀收輕症院友

新風集團提供服務 視需要或調派內地醫護

在中港兩地經營醫院及醫療中心的新風醫療回覆本報稱，初期將安排最少16名護士和30多名護理員，提供日常護理、衛生清潔及基本復康服務等，主要在香港聘請人手，均具備相關資格及工作經驗。參與是次支援工作前，新風醫療、社署和中大醫院向相關人員講解，提供工作指引及訓練。新風團隊將視乎需要安排更多人手，包括調派內地醫護來港。

中大醫院回覆稱，每天會派出一名專科醫生，包括老人科、骨科或家庭醫學的專科醫生，負責監察及評估患者的健康狀况、護理及用藥需要等；另一名駐場的資深註冊護士，將會協調及統籌暫託中心的日常護理工作。

社署早前所設4個暫託中心，截至昨天，彩榮路體育館144張牀的使用率約45%；石硤尾公園體育館180張牀的使用率約63%；港灣道體育館暫託中心130張牀使用率約18%；啟德暫託中心402張牀使用率約2%。

（新冠疫情）